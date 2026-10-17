Erişilebilir kent talebi: beyaz bastonla eşit yaşam

Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü'nde erişilebilirlik çağrısı

Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Gürbüz, Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı erişilebilirlik sorunlarına dikkat çekti. Gürbüz, beyaz bastonun görme engelliler için özgürlüğün ve sosyal yaşama katılımın simgesi olduğunu vurgulayarak toplum ve yerel yönetimlere çağrı yaptı.

Kaldırımlardaki engeller ve kılavuz yollar:

Gürbüz, şehir içi alanlarda hissedilebilir yüzeylerin ve kılavuz yolların eksikliğinin görme engelliler için hareket özgürlüğünü sınırlandırdığını belirtti. Kaldırımları işgal eden esnaf malzemeleri, park etmiş araçlar, telefon direkleri ve ağaçların yönlendirme hatlarını kapattığını söyleyen Gürbüz, bu tür düzenlemelerin kaldırılmasının ve standartlara uygun kılavuz yol uygulamalarının yaygınlaştırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Toplum bilinci ve sürücü duyarlılığı:

Gürbüz, beyaz bastonun tanınmasının yalnızca altyapı ile sınırlı bir mesele olmadığını, aynı zamanda sürücülerin ve yayaların duyarlılığıyla da doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Sürücüler başta olmak üzere vatandaşların beyaz bastonu bir uyarı ve bağımsızlık simgesi olarak görmesi gerektiğini belirtti ve duyarlılık çağrısı yaptı.

Görme engellilerin de herkes gibi sosyal hayata katılma hakkı olduğunu vurgulayan Gürbüz, yetkililere seslenerek yaşam alanlarının özgürce kullanılabilmesi için somut adımlar atılmasını istedi. Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşamak bizim herkes gibi hakkımız. Her insan gibi biz de bir sosyal varlığız. Eve kapanmak, yaşamdan kopmak istemiyoruz. Çünkü görme engelliliğini biz seçmedik. Herkes bu sorumluluğun bir parçasıdır".

Yapılması gerekenleri yerel yönetimlerin plan ve uygulamalarına dahil etmek, kaldırımlarda denetimi artırmak ve kamu bilincini yükseltecek kampanyalar düzenlemek olarak özetleyen Gürbüz, erişilebilirliğin geniş toplum yararına bir yatırım olduğunu vurguladı.

15 EKİM DÜNYA BEYAZ BASTON GÜVENLİK GÜNÜ DOLAYISIYLA AÇIKLAMA YAPAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI UFUK GÜRBÜZ, GÖRME ENGELLİLERİN GÜNLÜK YAŞAMDA KARŞILAŞTIĞI ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARINA DİKKAT ÇEKEREK, KALDIRIMLARDAKİ ENGELLERİN KALDIRILMASINI VE KENT YAŞAMININ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRİLMESİNİ İSTEDİ.