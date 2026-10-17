Düzce ticaret ve sanayi odası başkanı seçime katılım çağrısında bulundu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, yarın gerçekleştirilecek oda organ seçimleri öncesinde üyeleri oy kullanmaya davet etti. Basın açıklamasında seçimlerin 18 Ekim tarihinde, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde yapılacağını hatırlatan Bıyık, tüm üyelerin katılımının oda çalışmalarına güç katacağını vurguladı.

bıyık'ın mesajı:

Bıyık, görevde oldukları 2022-2026 dönemi boyunca iş insanlarına yeni ticaret alanları açmak, üretim ve ihracatı artırmak ile değişen rekabet koşullarına hızlı uyum sağlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Meslek komiteleri ve meclisten gelen önerileri çalışma arkadaşlarıyla birlikte olgunlaştırıp ilgili makamlara ilettiklerini, hazırladıkları rapor ve analizlerle Düzce iş dünyasının sesini daha güçlü duyurduklarını aktardı.

Oda çatısı altında ortak sorunlara karşı birlik ve dayanışmayı sürekli kıldıklarını söyleyen Bıyık, il genelinde yakalanan bu birlik beraberlik ortamı sayesinde önemli projelere imza atıldığını ifade etti. Ortak akılla belirlenen 4T1S vizyonu doğrultusunda sanayi, teknoloji, lojistik ve turizm alanlarında Düzce’nin kalkınması için paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

seçim bilgileri:

Başkan Bıyık, yeni dönemde daha fazla üyeden fayda sağlanmasının hedeflendiğini belirterek, bugüne kadar görevlerde emek verenlere teşekkür etti ve seçilecek yeni üyeler için başarı dileklerinde bulundu. Seçimlerin yapıldığı noktada sözünü ettiği katılım çağrısını yineleyen Bıyık, üyeleri odamızın geleceğini şekillendirmek üzere sandığa davet etti.

Oda organ seçimleri 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecek; seçmenler oylarını 09:00-17:00 saatleri arasında kullanabilecekler. Bıyık, yoğun katılımın Düzce’nin geleceğine yön verme sürecini güçlendireceğini vurguladı ve tüm üyeleri sandığa davet ederek selamlarını sundu.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) BAŞKANI ERDOĞAN BIYIK, YARIN (18 EKİM) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN ODA ORGAN SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPARAK ÜYELERİ SEÇİME DAVET ETTİ.