Sel kurtarmasında bebeği kucaklayıp uyutan jandarma ekibi

Sel bölgesinde insani anlar

Sakarya genelinde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel felaketinde kurtarma çalışmaları yoğunlaştı. Sapanca ilçesinde görev yapan jandarma arama kurtarma personeli, selden etkilenen vatandaşlara ulaşarak güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı. Operasyon sırasında çekilen görüntülerde, kurtarılan bir bebeğe gösterilen özen dikkat çekti.

Operasyon anı:

Ekipler, mahsur kalan kişileri bölgeden uzaklaştırmak için çeşitli yöntemler kullandı. Sapanca'da kurtarılan bebeğin karşıya geçirilmesi sırasında görevli ekipler, ipli teleferik sistemiyle güvenli bölgeye aktarım yaparken aynı zamanda bebeği sakinleştirmeye çalıştı. Sistem, suya girmenin veya tehlikeli zeminlerde ilerlemenin mümkün olmadığı alanlarda tercih edildi.

Jandarmanın yaklaşımı:

Görüntülerde, jandarma personelinin bebeği kucağına alıp uyutmaya çalışması ve sakin tavırları yer alıyor. Bu tutum, kurtarma çalışmalarının yalnızca teknik değil insani yönünü de gösterdi. Yerel ekiplerin koordineli çalışmasıyla tahliyeler sürerken, vatandaşların güvenli bölgelere taşınması öncelikli hedef olarak öne çıktı.

Genel olarak ekiplerin müdahalesi, sel bölgesinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirildi ve kaydedilen sahneler kamuoyunda ilgi gördü.

SAKARYA’DA SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLAN JANDARMA EKİPLERİNİN, SAPANCA İLÇESİNDE KURTARDIKLARI BİR BEBEĞİ İPLİ TELEFERİK SİSTEMİYLE KARŞIYA GEÇİRİRKEN UYUTMAYA ÇALIŞMASI YÜREKLERİ ISITTI.