Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Sel kurtarmasında bebeği kucaklayıp uyutan jandarma ekibi

Sapanca'da selde mahsur kalan bebeği ipli teleferik ile karşıya geçirip kucağında uyutarak güvenli bölgeye taşıyan jandarmanın müdahalesi dikkat çekti.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 14:26

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 14:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sel kurtarmasında bebeği kucaklayıp uyutan jandarma ekibi

Sel bölgesinde insani anlar

Sakarya genelinde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel felaketinde kurtarma çalışmaları yoğunlaştı. Sapanca ilçesinde görev yapan jandarma arama kurtarma personeli, selden etkilenen vatandaşlara ulaşarak güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı. Operasyon sırasında çekilen görüntülerde, kurtarılan bir bebeğe gösterilen özen dikkat çekti.

Operasyon anı:

Ekipler, mahsur kalan kişileri bölgeden uzaklaştırmak için çeşitli yöntemler kullandı. Sapanca'da kurtarılan bebeğin karşıya geçirilmesi sırasında görevli ekipler, ipli teleferik sistemiyle güvenli bölgeye aktarım yaparken aynı zamanda bebeği sakinleştirmeye çalıştı. Sistem, suya girmenin veya tehlikeli zeminlerde ilerlemenin mümkün olmadığı alanlarda tercih edildi.

Jandarmanın yaklaşımı:

Görüntülerde, jandarma personelinin bebeği kucağına alıp uyutmaya çalışması ve sakin tavırları yer alıyor. Bu tutum, kurtarma çalışmalarının yalnızca teknik değil insani yönünü de gösterdi. Yerel ekiplerin koordineli çalışmasıyla tahliyeler sürerken, vatandaşların güvenli bölgelere taşınması öncelikli hedef olarak öne çıktı.

Genel olarak ekiplerin müdahalesi, sel bölgesinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirildi ve kaydedilen sahneler kamuoyunda ilgi gördü.

SAKARYA’DA SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLAN JANDARMA EKİPLERİNİN...

SAKARYA’DA SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLAN JANDARMA EKİPLERİNİN, SAPANCA İLÇESİNDE KURTARDIKLARI BİR BEBEĞİ İPLİ TELEFERİK SİSTEMİYLE KARŞIYA GEÇİRİRKEN UYUTMAYA ÇALIŞMASI YÜREKLERİ ISITTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kızılay’dan tuğgeneral Mustafa Baş’a kurumsal gümüş madalya
images

Toç Bir-Sen Manisa şubesinde Uğur Bayil güven tazeledi, iki şubeli yapılanma hed...
images

Erişilebilir kent talebi: beyaz bastonla eşit yaşam
images

kaymakam yol çalışmalarını kışa hazırlık açısından yerinde inceledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sağlıkta yeni kadro: 38 bin hekim dışı personel alınacağı müjdesi

Afrodisias'ta çocuk atölyesi: antik kentte tarihle buluşan küçük arkeologlar

Eskişehir'de 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Sonbahar yağışlarıyla Kanispi (Beyazsu) yeniden coştu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız