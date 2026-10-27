At çiftliğinde özgüven bulan çocuklar ekranlara mesafe koyuyor

At çiftliğinde özgüven ve ekran süresinde azalma:

Keçiören ilçesindeki at çiftliğinde yürütülen binicilik eğitimleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite yaşayan çocuklarda gözle görülür değişimlere yol açıyor. Çocuklar atlarla kurdukları bağ sayesinde hem sosyalleşiyor hem de telefon ve tablet kullanımını azaltıyor; bu süreç özgüvenin artmasına katkı sağlıyor.

Ailelerin deneyimi:

Bülent Doğanay, kızındaki duygu durum bozukluğu için hekim yönlendirmesiyle başladıkları programın etkilerini anlattı. "Kızımda duygu durum bozukluğu vardı. Doktor, herhangi bir aktiviteyle biraz sosyalleşmesi, telefondan uzaklaşması lazım demişti. Tesadüf eseri burayı bulduk ve bir yıldır buradayız. Eğitimlere aralıksız devam ediyoruz, inanılmaz ilerleme kaydettik. Eğitimden sonra kızımın özgüveni çok gelişti, daha çok sosyalleşti. Kızım teknolojiyle arasına biraz sınır koydu. Telefon ve tabletle daha az vakit zaman geçiriyor. Biz bunun oldukça faydasını gördük. Kızım gibi özgüveni gelişmemiş, duygu durum bozukluğu olan insanlar, çocuklarını lütfen buraya getirsinler" dedi.

Sümeyra Ünüvar da oğlunun bir yıldır devam ettiğini belirtip, "Oğlumun dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu var ve 1 senedir buradayız. Oğlum atlarla beraber daha iyi, daha sağlıklı. Özgüveni geliştiği için buraya gelmenin ona çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ve etkisini de görüyorum. Bizim gibi çocuğu olanlar asla kendilerini geri çekmemeliler ve doğaya çocuğu bırakmalılar ki kendine özgüveni gelmeli. Oğlum şu an atlara binerek kendini daha özgüvenli hissediyor. Ailelere tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

15 yaşındaki Bulemsu Doğanay ise atlarla kurduğu ilişki sayesinde korkusunu yenip ekran süresini azalttığını belirtti: "Buraya gelmeden önce atlardan gerçekten çok fazla korkuyordum ama zaman içerisinde bu korkumu astım ve ilerlemek kaydettim. Onun dışında telefonla çok fazla vakit geçiriyordum, bu süre gittikçe azaldı. Herkese tavsiye ediyorum".

Eğitmen gözlemleri:

Eğitmen Mustafa Kubat, her yaştan çocuğa verilen eğitimin hem binicilik becerilerini hem de kişisel disiplin ve özgüveni artırdığını söyledi. "Dikkat dağınıklığı ve özgüven bozukluğu yaşayan çocukların at eğitimleriyle kazandıkları özgüveni ve kendilerine kattıkları disiplini burada gözlemledik. Çocuklar sadece eğitim için değil, burada gelip sosyalleşebilirler, atları sevebilirler, atlarla zaman geçirebilirler" ifadelerini kullandı.

Atlarla yapılan çalışmalar, çocuğun fiziksel aktivitesini, sorumluluk almasını ve hayvanla iletişim yetisini öne çıkarıyor; bu faktörler bir araya geldiğinde ekran bağımlılığında azalma ve duygusal düzenlemede iyileşme sağlayabiliyor. Aileler, benzer programları değerlendirerek çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimine katkı sunmayı düşünebilir.

ANKARA'DA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE SORUNU YAŞAYAN ÇOCUKLAR, AT ÇİFTLİĞİNDE ALDIKLARI BİNİCİLİK EĞİTİMİYLE ÖZGÜVEN KAZANIRKEN AYNI ZAMANDATELEFON VE TABLET BAŞINDA GEÇİRDİKLERİ SÜREYİ DE AZALTIYOR.