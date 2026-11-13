Atabağı'na yeni spor merkezleri: kapalı salon bitiyor, yarı olimpik havuzun inşası başladı

yatırımlarda son durum:

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde belediye tarafından yürütülen spor tesisi çalışmaları hızla ilerliyor. Kapalı spor salonu inşaatında son aşamaya gelindiği, aynı alanda yarı olimpik yüzme havuzunun yapımına da başlandığı bildirildi.

projelerin hedefleri:

Atabağı Belediyesi’nin projeleri, bölge gençliğine ve ailelere daha fazla spor imkanı sağlama amacını taşıyor. Tesislerin tamamlanmasıyla birlikte yerel spor faaliyetlerinin çeşitlenmesi, fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve çocuklar için güvenli alanların artırılması hedefleniyor.

Atabağı Belediye Başkanı Tayyar Lale, beldeye değer katacak yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti. Lale, projelerin tamamlanmasının ardından çocukların, gençlerin ve vatandaşların modern spor tesislerine kavuşacağını ifade etti ve çalışmanın Atabağı’na hayırlı olmasını diledi.

Çalışmaların aşamaları ve kullanıma açılma süreciyle ilgili teknik ayrıntılar belediye tarafından takip ediliyor; fiziksel altyapı tamamlandıkça bölge spor etkinliklerinin artması bekleniyor.

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNE BAĞLI ATABAĞI BELDESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN KAPALI SPOR SALONUNDA SONA YAKLAŞILIRKEN, YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZUNUN İNŞASINA BAŞLANDI.