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Miniklere 112 eğitimi: acil çağrı bilinci anaokulunda pekiştirildi

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi, Pınar Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikle miniklere 112'yi ne zaman arayacakları öğretilip eğitici materyaller dağıttı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Miniklere 112 eğitimi: acil çağrı bilinci anaokulunda pekiştirildi

Etkinlikte neler yapıldı:

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri Pınar Anaokulu'nda düzenledikleri etkinlikte öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı'nın hangi durumlarda aranması gerektiğini anlattı. Etkinliğin amacı, çocuklara erken yaşta acil çağrı bilinci kazandırmak ve hattın doğru kullanımını öğretmekti. Eğitim sırasında ekipler, 112'nin gereksiz kullanımından kaçınılmasının önemine değindi ve çocukların sorularını yanıtladı.

Görsel eğitim ve uygulama:

Bilgilendirmenin ardından öğrencilere 112 temalı eğitici bir animasyon filmi izletildi. Görsel içerik, acil durumlarda yapılması ve yapılmaması gereken davranışları küçük yaş grubuna uygun bir dille aktardı ve öğrenmeyi kolaylaştırdı.

Pekiştirme materyalleri:

Etkinliğin sonunda öğrencilere öğrendiklerini pekiştirmeleri için 112 temalı boyama kitapları ve boyama kalemleri hediye edildi. Yapılan uygulama, acil çağrı bilincinin okul ortamında somut materyaller ve görsellerle desteklenmesine örnek oluşturdu.

ADIYAMAN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ, PINAR ANAOKULU’NDA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLERE 112 ACİL...

ADIYAMAN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ, PINAR ANAOKULU’NDA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLERE 112 ACİL ÇAĞRI HATTI’NIN HANGİ DURUMLARDA ARANMASI GEREKTİĞİNİ ANLATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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