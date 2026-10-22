Atakum için 2027 öncelikleri netleşti: bütçe 4,75 milyar TL

Atakum Belediye Meclisi, 2027 yılına ilişkin tahmini bütçe rakamlarını karara bağladı. Yapılan oylama sonucunda belediyenin 2027 yılı için tahmini gider bütçesi 4 milyar 750 milyon TL, tahmini gelir bütçesi ise 4 milyar 650 milyon TL olarak belirlendi.

meclis oturumu ve karar süreci:

Atakum Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı 3. Oturumu, Meclis Başkan Vekili Halil Taşkın başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 2027 yılı mali hazırlık bütçesiyle ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu meclise sunuldu, meclis üyelerinin görüşleri alındı ve yapılan oylama ile bütçe kabul edildi.

bütçenin öncelikleri ve yönetim mesajı:

Toplantıda söz alan Halil Taşkın, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen meclis ve komisyon üyeleri ile personele teşekkür ederek, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda eğitimin, kültürün, sanatın ve altyapının öncelikli alanlar olduğuna vurgu yaptı. Taşkın, Atakum'un gelişmesi ve yaşanılabilirliğinin artırılması için ortak çabanın süreceğini belirtti.

Belediye yönetimi, kabul edilen tahmini bütçeyle hizmet kalitesini korumayı ve kentin ihtiyaçlarına yönelik yatırım planlarını uygulamayı hedefliyor. Bütçe kararının Atakum'a hayırlı olması dilendi ve çalışmaların devam edeceği mesajı verildi.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ’NDE 2027 YILI İÇİN TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ 4 MİLYAR 750 MİLYON TL, GELİR BÜTÇESİ DE 4 MİLYAR 650 MİLYON TL OLARAK KABUL EDİLDİ.