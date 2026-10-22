ATP’de satış ve iş geliştirmede Cem Özenç dönemi başladı

atama ve yeni yapı:

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş., büyüme hedefleri doğrultusunda satış ve iş geliştirme organizasyonunu yeniden yapılandırdı. Şirket, satış, iş geliştirme, kanal ve iş ortaklıkları yönetimi ile teknik ön satış faaliyetlerini tek çatı altında toplayan bir yapılanma oluşturdu.

özenç'in görevi ve sorumlulukları:

Bu yapılanma kapsamında C. Cem Özenç, Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Ekim 2026 itibarıyla göreve başlayan Özenç, Büyümeden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışacak ve sorumluluğundaki faaliyetlerin şirketin büyüme stratejisiyle uyumlu yönetilmesine liderlik edecek.

kariyer geçmişi ve deneyim:

Teknoloji sektöründe satış ve iş geliştirme alanlarında 19 yılı aşkın deneyime sahip olan Özenç, kariyerine 2007'de IBM ile başladı. IBM Global Services bünyesinde Altyapı Hizmetleri Satış Müdürü ve Dış Kaynak Hizmetleri Ülke Müdürü gibi satış liderliği pozisyonlarında görev aldı ve bu dönemde birçok kez IBM Hundred Percent Club ödülüne layık görüldü. 2021 yılında SabancıDx'e Teknoloji Hizmetleri Satış Müdürü olarak katılan Özenç, Ocak 2024-Eylül 2026 döneminde Satıştan Sorumlu Kıdemli İş Birimi Lideri olarak görev yaptı.

şirket stratejisi ve hedefler:

ATP, finans, konuk ağırlama, perakende ve enerji başta olmak üzere farklı sektörlere kurumsal yazılım ve teknoloji çözümleri sunuyor. Şirket, doğrudan satış ve iş ortaklıkları ağı aracılığıyla yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine ulaşıyor.

Yeni yapılanmayla ATP, satış ve iş geliştirme yetkinliklerini güçlendirerek mevcut pazarlardaki konumunu pekiştirmeyi ve yeni büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor. Özenç'in ataması, bu hedeflerin hayata geçirilmesinde merkezi bir rol üstlenecek.

SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİNE C. CEM ÖZENÇ ATANDI.