Yeni AB kuralları e-ihracatta maliyetleri ve uyumu öne çıkarıyor

AB'nin yeni gümrük düzenlemesi e-ihracatçılara ne getiriyor?

OWIT UKODER Türkiye Başkanı ve gümrük müşaviri Çiğdem Ağdağ, Avrupa Birliği'nin 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemesinin Türkiye'den AB'ye yapılan e-ihracatı doğrudan etkilediğini belirtiyor. Yeni uygulama ile gümrük beyanlarında artık sadece ürünün tanımı, değeri ve tarife sınıflandırması değil; satıcı ve üreticinin kullandığı tanımlayıcı kodlar ile varsa uluslararası standart ürün tanımlayıcıları da yer alacak. Ağdağ'a göre amaç, gümrük idarelerinin ürünün izlenebilirliğini arttırmak ve güvenlik ile mevzuata uygunluk kontrollerini daha etkin yapmak.

Kodlar ve izlenebilirlik:

Ağdağ, bu değişikliğin pratikte ürünün satıcı tarafından verilen kodu, üreticinin ürün kodu ve uluslararası tanımlayıcıların beyan edilmesini zorunlu kıldığını vurguluyor. Bu bilgiler gümrük beyanına eklendiğinde ürün hareketinin ve uyumluluk durumunun takibi kolaylaşacak; ancak satıcıların ve üreticilerin kullandığı kodların satış platformlarıyla ve gümrük beyannameleriyle uyumlu olması gerekiyor. Eksik veya hatalı bilgi girilmesi durumunda gümrük işlemlerinde gecikmeler, ek kontroller ve maliyetler ortaya çıkabilir.

AB'nin e-ticaret hacmi ve denetim gerekçesi:

Ağdağ, Avrupa Komisyonu verilerine atıfla 2025 yılında AB dışından Avrupa tüketicilerine yaklaşık 5,9 milyar düşük değerli ürün gönderildiğini hatırlatarak bu hacmin denetimleri artırma ihtiyacını doğurduğunu söyledi. AB artık yalnızca ticaretin hızına değil, ürün güvenliğine, izlenebilirliğe ve mevzuata uygunluğa daha fazla önem veriyor; bu yüzden beyan içeriklerinin detaylandırılması ve doğruluğu kilit hale geliyor.

Küçük tutarlı gönderilerde maliyet değişikliği:

Bir diğer kritik değişiklik, küçük tutarlı e-ticaret gönderilerinin vergilendirilmesine ilişkin. AB, 1 Temmuz 2026 itibarıyla 150 avroya kadar olan e-ticaret gönderilerindeki gümrük vergisi muafiyetini kaldırdı ve geçici olarak paket başına 3 avro tutarında bir gümrük vergisi getirdi. Bu uygulama 1 Temmuz 2028'e kadar sürecek; sonrasında ise ürünün türüne göre normal gümrük vergileri uygulanacak. Ağdağ, vergilendirmenin paket içindeki toplam ürün sayısına değil ürün gruplarına göre hesaplandığını, bu nedenle farklı ürün gruplarını aynı pakette gönderen firmaların daha yüksek maliyetlerle karşılaşabileceğini örnekleyerek açıkladı: aynı pakette beş tişört varsa vergi 3 avro iken bir tişört ve bir saat olması halinde vergi 6 avroya çıkabiliyor.

AB ayrıca gümrük işlemlerinin maliyetlerini karşılamak amacıyla yeni bir işlem ücreti getirmeyi planlıyor ancak bu ücretin tutarı ve uygulanmaya başlayacağı tarih henüz kesinleşmedi.

Gümrük Birliği muafiyeti ve Türkiye'ye etkisi:

Ağdağ, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği ilişkisi nedeniyle 3 avro uygulamasının Türkiye'den yapılan her gönderiye otomatik olarak uygulanmayacağını belirtiyor. Belirli şartları sağlayan gönderiler Gümrük Birliği kapsamında bu vergiden muaf olabilir; dolayısıyla ihracatçı firmaların yeni maliyet hesaplarını yaparken mevcut avantajları göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

Özellikle KOBİ'lerin bu değişikliklerden daha fazla etkilenebileceğini vurgulayan Ağdağ, firmaların hazırlıkları ertelememesi gerektiğini söylüyor. Ürün bilgilerinin doğru oluşturulması, satış platformlarıyla gümrük beyanları arasındaki veri uyumu ve yeni maliyetlerin satış fiyatlarına etkisi önümüzdeki dönemde belirleyici olacak.

Sonuç olarak, e-ihracat yapan firmaların sattıkları ürünlerin kodlarını, ürün açıklamalarını ve gümrük işlemlerinde kullanılan bilgileri gözden geçirmeleri; paketleme ve gönderi poliçelerini ürün gruplarına göre yeniden değerlendirmeleri; fiyatlama stratejilerinde yeni vergiler ve olası işlem ücretlerini hesaba katmaları gerekiyor. OWIT UKODER ve Çiğdem Ağdağ'ın uyarısı, Avrupa pazarında kalıcı olmak için yalnızca satış değil, aynı zamanda gümrük ve mevzuat süreçlerinde de zamanında uyum sağlamanın önemine dikkat çekiyor.

OWIT UKODER (ULUSLARARASI TİCARETTE KADIN ORGANİZASYONU DERNEĞİ) TÜRKİYE BAŞKANI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRİ ÇİĞDEM AĞDAĞ