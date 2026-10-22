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Kaymakam Atam beş köyde devam eden yapım işlerini yerinde inceledi

Kaymakam Erkan Atam, Saklar, Kurtdere, Güldüren, Beyköy ve Tokat köylerinde yürütülen yapım çalışmalarını yerinde inceleyip projelerin durumunu değerlendirdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kaymakam Atam beş köyde devam eden yapım işlerini yerinde inceledi

Ziyaretin kapsamı:

Kaymakam Erkan Atam, Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Saklar, Kurtdere, Güldüren, Beyköy ve Tokat köylerinde yürütülen yapım işlerini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında yetkililerden projelerin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projelerin ilerleyişi ve hedefler:

Yetkililerden alınan bilgiler ışığında Atam, çalışmalarda kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdi ve işlerin planlanan takvime göre tamamlanmasının önemine vurgu yaptı. İncelemelerde altyapı, yapılaşma ve hizmet erişimine yönelik uygulama aşamaları ele alındı.

Vatandaş odaklı hizmet vurgusu:

Kaymakam Atam, yürütülen çalışmaların köylerin ihtiyaçlarını karşılama, yaşam kalitesini artırma ve vatandaşlara sunulan hizmetleri geliştirme amacını taşıdığını belirtti. Projelerin planlandığı gibi sonuçlanması için sürecin yakından takip edileceği kaydedildi.

Atam, köylerde gerçekleştirilen hizmetlerin vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen kurum ve personele teşekkür etti.

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM, 5 KÖYDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM, 5 KÖYDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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