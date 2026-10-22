Üretimi gerleten bürokrasi: İzmir'de ruhsat ve hakediş süreçleri tıkanıyor

İzmir'de inşaatı bekleyen süreçler

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, kentte yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ve hakediş onaylarındaki gecikmelerin inşaat sektörünü ağır biçimde etkilediğini açıkladı. Kahraman, bazı ilçelerde ruhsat alma süreçlerinin bir yılı aştığını, esaslı olmayan tadilatların bile aylarca sürdüğünü ve tamamlanan projelerin yapı kullanma izin belgelerinde gecikmeler yaşandığını belirtti.

Kahraman, denetimin önemini kabul ettiklerini vurgulayarak itirazlarının denetim veya mevzuata olmadığını; sorunların, denetim gerekçesiyle işlemlerin gereksiz yere uzatılması olduğunu söyledi. Sektörün hem ruhsat beklediğini hem de yaptığı işin karşılığı olan hakedişin onayını beklediğini ifade eden Kahraman, bu tablonun firmaları finansman yükü altına soktuğunu kaydetti.

Süreçlerin boyutu ve sektöre etkileri:

Kahraman, ruhsat süreçlerinin uzamasının ve hakediş onayı gecikmelerinin sonuçlarını şöyle özetledi: İnşaatını tamamlayan firmalar yapı kullanma izin belgelerini beklerken, sahada üretim yapan müteahhitler yaptıkları imalatın karşılığını zamanında alamıyor. Bu durumun doğrudan etkileri arasında nakit akışının bozulması, finansman maliyetlerinin artması, yeni yatırımların yavaşlaması ve istihdam üzerinde olumsuz etkiler yer alıyor.

Özellikle hakediş onaylarının zamanında çıkmamasının, müteahhitleri kısa ve orta vadede ciddi likidite sorunlarıyla karşı karşıya bıraktığını vurgulayan Kahraman, evrakların kurumlar arasında dolaştığı, gecikmelerin gerekçelerinin net olarak açıklanmadığı bir sistemin yatırımcı için öngörülemezlik yarattığını ifade etti.

Kahraman'ın çözüm önerileri:

İZTO temsilcisi, İzmir için bir dizi somut adım önerdi. Öncelikle ruhsat süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini belirtti; mevzuata uygun, açık ve ölçülebilir işlem süreleri konulmasını talep etti. Esaslı olmayan tadilatlar için bürokrasinin sadeleştirilmesi ve başvuruların gecikmeden sonuçlandırılması isteniyor.

Ayrıca yapı kullanma izin belgelerinin, inşaatı tamamlanan ve gerekli şartları sağlayan yapılar için zamanında düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Kahraman, gerçekleştirilen imalatların kontrolleri ile hakediş değerlendirmelerinin belirli bir takvim çerçevesinde tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Teknolojik çözümler de öneriler arasında: Başvuruların hangi aşamada olduğunu gösteren ve gecikme nedenlerini şeffaf şekilde açıklayan bir dijital takip sisteminin güçlendirilmesi, belediyeler ve ilgili kamu kurumları ile sektör temsilcileri arasında düzenli bir koordinasyon mekanizması oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Çağrı: ayrıcalık değil, işlemeyen sistemin düzeltilmesi:

Kahraman, son bölümde yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Biz ayrıcalık istemiyoruz. Mevzuata uygun çalışan, üretim yapan, istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine katkıda bulunan sektörümüzün önündeki gereksiz engellerin kaldırılmasını istiyoruz."

Vurgulanan nokta, çözümün sadece sektörün talebi değil, İzmir'in ekonomik gelişimi ve vatandaşların refahı açısından da öncelikli bir mesele olduğudur. Kahraman, İZTO başta olmak üzere ilgili kurumların ve sektör temsilcilerinin bir araya gelerek ilçelerdeki sorunları somut veriler üzerinden değerlendirmesinin önemini belirtti ve sektörün sürece dahil edilerek ortak çözümler üretilmesini talep etti.

İZMİR TİCARET ODASI(İZTO) YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSMAİL KAHRAMAN