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Atakum sahilinde pembe ışıklarla erken teşhise çağrı

Samsun Atakum sahilinde YEDAŞ'ın 20 direği pembe ışıkla aydınlatması, meme kanserinde erken teşhisin ve düzenli taramaların önemini vurguluyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Atakum sahilinde pembe ışıklarla erken teşhise çağrı

Atakum sahilinde pembe ışıklarla erken teşhise çağrı

Samsun'un Atakum sahilini kaplayan pembe ışıklar, sadece geceyi renklendirmekle kalmadı; uygulama, meme kanserinde erken teşhisin ve düzenli sağlık kontrollerinin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekti. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen aydınlatma hareketi, ekim ayı süresince farkındalık çalışmalarına görsel bir destek sundu.

uygulamanın amacı:

YEDAŞ, Atakum sahilinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergâhta bulunan 20 aydınlatma direğini pembe ışıkla buluşturarak toplumun gündelik yaşamı içinde farkındalık yaratmayı hedefledi. Şirket yetkilileri, elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra toplumsal fayda sağlayan projelere önem verdiklerini, bu uygulamayla erken teşhise dair mesajı görünür kılmayı amaçladıklarını belirtti. Yapılan açıklamada, bir kişinin bile sağlık kontrolünü ertelememesine vesile olunmasının değerli olduğu vurgulandı.

uzmanlardan gönderilen mesajlar:

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, ekim ayının meme kanseri farkındalık etkinlikleri için önemli bir dönem olduğunu hatırlattı ve toplumun farklı kesimlerine ulaşmanın gerekliliğine dikkat çekti. Dr. Öz, her kadının 20 yaşından sonra ayda bir kendi muayenesini yapmasını, 20-40 yaş arası kadınların yılda iki kez klinik meme muayenesi yaptırmasını önerdi. Ayrıca 40-69 yaş arası kadınlar için iki yılda bir mamografi taramasının önemine vurgu yapıldı ve erken tanının tedavi süresini kısalttığı, yaşam kalitesini artırdığı ifade edildi.

Dr. Öz sözlerini, erken tanı sayesinde annelerin, öğretmenlerin ve toplumun diğer üyelerinin sevdikleriyle daha uzun ve sağlıklı zaman geçirebildiğine dair gözlemlerle destekledi ve halkı KETEM ile Aile Sağlık ve Hayat Merkezleri'ne davet etti. Samsun'da beş Aile Sağlık ve Hayat Merkezi ile iki KETEM'in tarama ve bilgilendirme hizmeti sunduğu bilgisi de paylaşıldı.

farkındalıktan kontrole: pratik çağrılar

Etkinlik, görsel bir uyarı görevi görerek vatandaşları kendi sağlıkları ve sevdiklerinin sağlığı konusunda duyarlı olmaya çağırıyor. Organizasyonun hem kamuoyunu bilgilendirme hem de taramalar için harekete geçirme hedefi bulunuyor. YEDAŞ yetkililerinin mesajı açıktı: erken teşhis hayat kurtarır. Bu vurgu, pembe ışıkların sembolik etkisini günlük sağlık alışkanlıklarına dönüştürme çağrısıyla birleşiyor.

Atakum sahilinde yakılan pembe ışıklar, ekim ayı boyunca hem görsel dikkat çekiciliğiyle hem de kurumların ve sağlık otoritelerinin ortak çağrısıyla, meme kanseri farkındalığını artırmayı sürdürecek.

SAMSUN’UN ATAKUM SAHİLİNDEKİ 20 AYDINLATMA DİREĞİ, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA PEMBE...

SAMSUN’UN ATAKUM SAHİLİNDEKİ 20 AYDINLATMA DİREĞİ, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA PEMBE IŞIKLARLA AYDINLATILDI. UYGULAMAYLA MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN VE DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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