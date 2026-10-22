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Gelecek için bilinç: Bayburt'ta '0'dan COP31'e' temalı iklim eğitimi

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Gaziler ve Şehitler Ortaokullarında '0'dan COP31'e' temalı iklim eğitimi verdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gelecek için bilinç: Bayburt'ta '0'dan COP31'e' temalı iklim eğitimi

Gelecek için bilinç: Bayburt'ta '0'dan COP31'e' temalı iklim eğitimi

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Gaziler Ortaokulu ve Şehitler Ortaokulunda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri anlatıldı.

Eğitimin içeriği ve hedefleri:

Programda, iklim değişikliğinin temel nedenleri ile sıcaklık ve yağış düzenlerindeki değişimlerin çevre ve insan yaşamı üzerindeki sonuçları, öğrencilerin anlayabileceği sade bir dille ele alındı. Katılımcılara ayrıca iklimle mücadele yöntemleri, atık yönetimi, enerji tasarrufu ve doğanın korunmasına yönelik günlük uygulamalar konusunda pratik bilgiler verildi.

COP31 sürecinin öğrencilere aktarılması:

Eğitimler kapsamında öğrencilere COP31 sürecinin amacı ve ulusal kararların yerel uygulamalara etkisi anlatıldı; böylece çocukların küresel gündemi yerel perspektifle ilişkilendirmeleri hedeflendi. İl müdürlüğü, bilinçlendirme çalışmalarının çevreye duyarlılığı artırmayı ve okullarda sürdürülebilir davranış biçimlerini güçlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

Eğitimlerin, doğanın korunması ve çevresel farkındalığın yaygınlaştırılması açısından devam edeceği kaydedildi; bu sayede öğrencilerin hem bilgi düzeylerinin hem de pratik duyarlılıklarının artırılması hedefleniyor.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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