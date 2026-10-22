Gençler ADÜ'de gönüllülük ve sağlık sorumluluğu için buluştu

ADÜ'de sağlık farkındalığı etkinliği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde düzenlenen etkinlik, gençlere yönelik sağlık bilincini artırmayı ve gönüllülük kültürünü güçlendirmeyi amaçladı. Organizasyon, Tıp Fakültesi Dekanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi ve öncelikli katılımcı grubunu üniversite öğrencileri oluşturdu.

Etkinlikte özellikle kan ve kök hücre bağışı ile bağımlılıkla mücadele konularına vurgu yapıldı. Katılımcılara, bu alanlardaki farkındalıkların birey ve toplum sağlığı açısından taşıdığı önem aktarıldı.

bilgilendirme ve stant çalışmaları:

Genç Hekimler Topluluğu, Türk Kızılay ve Yeşilay iş birliğiyle kurulan stantlarda, kuruluşların yürüttüğü çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, uygulamalı materyaller ve uzman yönlendirmeleriyle kan bağışı süreçleri ve kök hücre kaydı hakkında bilgi aldı. Etkinlik alanında yer alan Türk Kızılay mobil kan bağışı aracı ile bağışa teşvik sağlandı.

gönüllülük ve gençlerin rolü:

Genç Hekimler Topluluğu temsilcileri, topluluğun yürüttüğü faaliyetleri ve ilerleyen dönemde planlanan çalışmaları paylaştı. Etkinlik boyunca, sağlık alanında gönüllülüğün ve toplumsal sorumluluğun önemi üzerinde durularak öğrencilerin projelere katılımına yönelik çağrılar yapıldı.

Program, katılımcı öğrencilerin bilinçlenmesine katkı sağlarken, sağlık kuruluşlarının üniversite ortamındaki görünürlüğünü artırmayı ve gençlerde sürdürülebilir gönüllülük anlayışı oluşturmayı hedefledi.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) TIP FAKÜLTESİ'NDE DÜZENLENEN SAĞLIK FARKINDALIĞI ETKİNLİĞİNDE, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞININ ÖNEMİ İLE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.