Osmangazi’de mahalle kahvaltılarıyla vatandaşa doğrudan hizmet

Mahalle kahvaltısı buluşması:

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve talep ile önerileri yerinde değerlendirmek amacıyla sürdürdüğü mahalle kahvaltılarının 55. programında Pınarbaşı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Program, komşuluk ilişkilerinin ve dayanışmanın öne çıktığı sıcak bir atmosferde gerçekleşti; Başkan Aydın vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak gündelik yaşamdan mahalle ihtiyaçlarına kadar çok sayıda konuyu dinledi.

Katılımcı belediyecilik anlayışı:

Belediye yönetimi ile mahalle sakinleri arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan kahvaltıların Osmangazi genelinde yaygınlaşması hedefleniyor. Başkan Aydın, programda yapılan görüş alışverişlerinin hizmet planlamasına doğrudan yansıdığını vurgulayarak, uygulamalarda geri bildirimlere öncelik verdiklerini belirtti. Toplantıda, altyapı, temizlik, sosyal tesis talepleri ve günlük yaşamı kolaylaştıracak küçük ölçekli müdahaleler gibi konular ele alındı; katılımcılar önerilerini doğrudan aktarma imkânı buldu.

Başkan Aydın'ın öncelikleri:

Konuşmasında yerel yönetimin başarısının vatandaşla kurulan güçlü iletişime bağlı olduğunu ifade eden Başkan Aydın, Osmangazi'nin 136 mahallesine eşit hizmet götürme hedefini bir kez daha dile getirdi. Sözlerinde, Pınarbaşı Mahallesi'ne göreve geldiklerinden bu yana beşinci gelişleri olduğunu ve önümüzdeki iki buçuk yılda ziyaretleri sürdürerek talepleri değerlendireceklerini aktardı. Başkan Aydın, hızla hareket ederek mevcut imkânları hem büyük hem küçük ölçekli projelerde kullanma kararlılığını vurguladı ve 'tek dertlerinin vatandaşlar için doğru işleri yapabilmek' olduğunu belirtti.

Programda ayrıca halktan kopan yönetim anlayışlarının başarısız olacağına dikkat çekildi; yerel yöneticinin saha ile sürekli temas halinde olması gerektiği öne çıkarıldı. Başkan Aydın, gece gündüz sahada olduklarını ve Osmangazi ile Bursa'nın her köşesinde vatandaşlarla buluşmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Muhtarın değerlendirmesi ve kapanış:

Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Dursun, iki buçuk yılda mahalleye yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erkan Aydın ve ekip arkadaşlarının çalışma performansını övdü. Kahvaltı programının ardından mahalle sakinleriyle hatıra fotoğrafları çekilmesiyle etkinlik sona erdi; katılımcı belediyecilik anlayışının yerel sorunların tespitinde ve çözüm süreçlerinde etkili olduğu bir kez daha görülmüş oldu.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, VATANDAŞLARLA DOĞRUDAN İLETİŞİM KURMAK, TALEP VE ÖNERİLERİ YERİNDE DİNLEMEK AMACIYLA SÜRDÜRDÜĞÜ MAHALLE KAHVALTILARININ 55’İNCİSİNDE PINARBAŞI MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİN VE DAYANIŞMA RUHUNUN ÖN PLANA ÇIKTIĞI PROGRAMDA BAŞKAN AYDIN, VATANDAŞLARLA AYNI SOFRAYI PAYLAŞARAK TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ.