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Bozkırın mirası Erzincan'da: Türk dünyasının kadın liderlerini anlatan sergiler

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde açılan resim ve el sanatları sergileri, Türk dünyasının kültürel mirasını kongre programına taşıdı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bozkırın mirası Erzincan'da: Türk dünyasının kadın liderlerini anlatan sergiler

kongre ve sergilerin açılışı:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi kapsamında, Türk dünyasının kültürel zenginliğini yansıtan resim ve geleneksel el sanatları sergileri açıldı. Açılışa protokol üyeleri, akademisyenler ve davetliler katıldı; ziyaretçiler sergi alanını gezerek eserleri inceledi.

resimler: temalar ve anlatı:

Üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan resimlerde geleneksel motifler, kültürel semboller ve kadın figürleri ön plana çıktı. Eserleri gezen katılımcılara, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Taşkesen sanatsal özellikler ve eserlerin taşıdığı tarihsel anlamlar hakkında bilgi verdi. Öğrenci yapıtları, bölgesel motiflerin çağdaş yorumlarını izleyiciye aktardı.

geleneksel el sanatları ve kıyafetler:

Resim sergisinin yanı sıra Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait geleneksel kıyafetler, el sanatları ve dokuma ürünleri de sergilendi. Sergilenen eserlerde kullanılan motif ve teknikler, ortak kültürel değerlerin görsel bir araya gelişini gösterdi; kıyafet ve dokuma örnekleri ziyaretçilere kültürel bağlamda bilgi sundu.

Sergiler, kongrenin bilimsel programına kültürel ve sanatsal bir boyut ekleyerek katılımcılara sadece bilimsel değil, aynı zamanda görsel ve tarihsel bir deneyim sağladı. Etkinlik boyunca eserler hakkında bilgi alışverişi ve sohbetler devam etti; sergiler, Türk dünyasının mirasını sanat aracılığıyla görünür kıldı.

TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜREL MİRASI ERZİNCAN’DA SERGİLENDİ

TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜREL MİRASI ERZİNCAN’DA SERGİLENDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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