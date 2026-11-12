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Bozkırın kadın liderleri Erzincan'da ortak vizyon için bir araya geldi

EBYÜ ev sahipliğinde düzenlenen kongrede Türk dünyasından kadın liderler, akademisyen ve araştırmacılar ortak gündemleri paylaştı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Bozkırın kadın liderleri Erzincan'da ortak vizyon için bir araya geldi

Bozkırın kadın liderleri Erzincan'da ortak vizyon için bir araya geldi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi, farklı coğrafyalardan kadın liderleri, akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirdi. Etkinlik, akademik tartışmaların yanı sıra kültürel öğeleri de programına dahil ederek katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sundu.

kongre açılışı ve program öğeleri:

Kongre 12-13 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Açılış programına 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları, üniversite yöneticileri, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program, bir müzik dinletisi ve Türk dünyası kadın giysileri defilesi ile başladı; bu etkinlikler hem kültürel mirası görünür kıldı hem de kongrenin kapsayıcı gündemini pekiştirdi.

açılış konuşmaları ve verilen mesajlar:

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kader Altun ile Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız açılış konuşmalarını yaptı. Kuyrukluyıldız, Türk tarihinde kadının üstlendiği rollerin önemine vurgu yaparken üniversitede görev yapan 581 kadın personel ve yönetsel görevlerde bulunan 32 kadın çalışanın kurum gelişimine katkılarını paylaştı. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Dr. Reşide Yüksel ise 'Hatun’dan Devlete, Ocaktan Dünyaya: Türk Tarihinde ve Türk Devletlerinde Kadın' başlıklı açılış dersinde tarihsel miras ve toplumsal roller üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Program sonunda Dr. Reşide Yüksel'e bir plaket takdim edildi. Kırgızistan'dan katılan Zamire Akbaşıjeva ise Rektör Kuyrukluyıldız'a geleneksel Kırgız kıyafeti çapan hediye etti. Kongre, hem kültürel bağların güçlendirilmesine hem de kadın liderliğinin akademi ve toplum düzeyindeki görünürlüğünün artırılmasına katkı sağladı.

TÜRK DÜNYASININ KADIN LİDERLERİ ERZİNCAN’DA BULUŞTU

TÜRK DÜNYASININ KADIN LİDERLERİ ERZİNCAN’DA BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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