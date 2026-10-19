Atakum'da kadınların on bin adımlık sağlıklı yaşam yürüyüşü

Atakum'da on bin adımlık sağlıklı yaşam yürüyüşü

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüşte, çok sayıda kadın sağlıklı yaşam farkındalığı için bir araya geldi. Etkinlik, merkezde görevli diyetisyen Nagihan Sonkaya eşliğinde Atakent'e kadar devam etti ve katılımcılar daha dinamik bir yaşam hedefiyle on bin adım attı.

etkinlik ve rota:

Yürüyüş, merkez tarafından 'Hep birlikte daha sağlıklı yaşam için yürüyoruz' sloganıyla organize edildi. Katılımcılar Atakum Sahilinde buluşarak belirlenen parkur boyunca grup halinde ilerledi; diyetisyen rehberliğinde tempo ve molalarla yürüyüş tamamlandı. Etkinlik, hem fiziksel aktiviteyi teşvik etmeyi hem de toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi amaçladı.

merkezin hizmetleri ve hedefleri:

Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şafak Ari Emir, merkez hakkında bilgi vererek Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nin hukuki bilgilendirme, diyetisyen danışmanlığı, sosyal ve psikolojik destek, meslek edindirme kursları ile spor ve hobi atölyeleri sunduğunu vurguladı. Emir, merkez çalışmaları kapsamında düzenlenen bu tür etkinliklerin kadınların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti ve katılanlara teşekkür etti.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ ÖZGECAN KADIN DANIŞMA MERKEZİNİN SAĞLIKLI YAŞAMA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKTE KADINLAR 10 BİN ADIM ATTI.