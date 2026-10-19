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Protokol ziyareti: Metin Tokel ve Burhan Aktaş Erzurum'da

Orgeneral Metin Tokel ve 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ile Erzurum Valisi Aydın Baruş’u ziyaret etti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Protokol ziyareti: Metin Tokel ve Burhan Aktaş Erzurum'da

Erzurum valiliğinde kabul

Bir dizi program ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Erzurum Valiliği’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında komutanlar, valilik şeref defterini imzaladı ve ardından Vali Aydın Baruş ile makamında bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

şeref defteri ve makam görüşmesi:

Valilik töreninde gerçekleştirilen imza ve kabul süreci, resmi nezaket çerçevesinde ilerledi. Komutanlar ile Vali Baruş arasında gerçekleşen görüşme birkaç dakika sürdü ve protokol programı çerçevesinde yapıldı.

eşlik eden komutanlar ve mesajlar:

Ziyarete 9’uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız da eşlik etti. Vali Aydın Baruş, üst düzey askeri heyeti Erzurum’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyaretleri için teşekkür etti.

Resmi ziyaret, ilin idari ve askeri temsilcileri arasındaki iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesine yönelik bir adım olarak kayda geçti.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL METİN TOKEL VE 3’ÜNCÜ ORDU KOMUTANI KORGENERAL BURHAN AKTAŞ...

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL METİN TOKEL VE 3’ÜNCÜ ORDU KOMUTANI KORGENERAL BURHAN AKTAŞ, ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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