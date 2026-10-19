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Başkan Aşgın muhtarlarla dayanışma vurgusu yaptı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarları makamında kabul ederek iş birliği ve eşit hizmet vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Başkan Aşgın muhtarlarla dayanışma vurgusu yaptı

Başkan Aşgın muhtarları makamında ağırladı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla merkez mahalle ve köy muhtarlarından oluşan heyeti makamında kabul etti. Ziyarette muhtarlarla bir araya gelen Başkan Aşgın, yerel hizmetlerin planlanması ve uygulanmasında muhtarların oynadığı kilit rolü vurguladı.

Muhtarların sahadaki rolü ve iş birliği:

Aşgın, muhtarları belediyenin sahadaki "gözü, kulağı ve eli" olarak nitelendirerek, mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki iletişimin sağlanmasında muhtarların önemine dikkat çekti. Muhtarlarla yapılan istişarelerin çalışmaların başarısını artırdığına değinen Aşgın, iş birliği içinde hareket etmenin hizmetlerin her noktaya eşit ulaşmasını sağladığını söyledi.

Teşekkür ve memnuniyet ifadeleri:

Ziyarette mahalle muhtarları da Çorum Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Aşgın'a teşekkür etti ve hizmetlerin mahalleler arasında ayrım gözetilmeksizin sürdürülmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Aşgın, muhtarlara hitaben şunları söyledi: "Mahallelerimizde elimiz, kolumuz, kulağımız muhtarlarımız. Muhtarlarımızla istişare ederek yaptığımız her işte başarılı oluyoruz. Bugün vesilesiyle kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Her biri bizim için değerli ve kıymetli. Çorum’un gelişmesi ve belediye hizmetlerinin şehrimizin her noktasına ulaştırılması için muhtarlarımızla dayanışma içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet yolunda emek veren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum."

Görüşme, muhtarların taleplerinin dinlenmesi ve mahallelerde devam eden projelerin değerlendirilmesiyle son buldu. Başkan Aşgın, önümüzdeki dönemde de muhtarlarla düzenli iletişim ve ortak çalışma prensibini sürdürme taahhüdünde bulundu.

MERKEZ MAHALLE VE KÖY MUHTARLARINDAN OLUŞAN HEYET BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM AŞGINI MAKAMINDA...

MERKEZ MAHALLE VE KÖY MUHTARLARINDAN OLUŞAN HEYET BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM AŞGINI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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