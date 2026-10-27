Atakumlu sporcu Karin Asra Gürel rakiplerine şans tanımadan Georg Lurich turnuvasını kazandı

Atakumlu genç güreşçiden uluslararası zafer

Samsun Atakum Belediyespor’un 13 yaşındaki sporcusu Karin Asra Gürel, 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde Estonya’nın Rakvere kentinde düzenlenen Georg Lurich Güreş Turnuvasında büyük bir başarı elde etti. Turnuvaya 27 ülkenin katıldığı organizasyonda Gürel, U17 Kızlar 49 kg kategorisinde mindere çıktı ve final dahil tüm maçlarını üstün bir performansla tamamladı.

turnuva performansı:

Yaşı U17 kategorisinin altında olmasına rağmen, Gürel gösterdiği teknik hakimiyetle dikkat çekti. Rakiplerini tek tek eleyen sporcu, finalde Estonyalı Emily Vislapu ile karşılaştı ve müsabakayı 34/0 skorla noktalayarak şampiyonluğa ulaştı. Turnuva boyunca rakiplerine puan fırsatı vermemesi, sporcunun savunma ve atak organizasyonlarındaki disiplinini ortaya koydu.

belediyeden ve kulüpten gelen tebrikler:

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Karin Asra Gürel’in Atakum’a ve Türkiye’ye gurur yaşattığını belirterek sporcu ve ekibini kutladı. Başkan Türkel, yaptığı açıklamada Karin’in ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki başarısının kadın güreşine yönelik beklentileri yükselttiğini söyledi ve sporcuyu, ailesini ile hazırlık sürecindeki teknik ekibi tebrik etti. Türkel ayrıca Atakum Belediyespor Kulüp Başkanı Erol Giritliyi spora katkılarından ötürü özel olarak anarak, belediyenin sporcu desteklerini sürdüreceğini vurguladı.

Gürel’in elde ettiği bu sonuç, hem kulüp hem de kent düzeyinde genç sporcular için motivasyon kaynağı oldu. Turnuvadaki net skor ve sergilenen teknik başarının, gelecekteki ulusal ve uluslararası müsabakalarda izlenecek performansın habercisi olduğu değerlendiriliyor.

ATAKUM BELEDİYESPOR’UN 13 YAŞINDAKİ SPORCUSU KARİN ASRA GÜREL, ESTONYA’DA DÜZENLENEN GEORG LURİCH GÜREŞ TURNUVASI’NDA ŞAMPİYON OLDU. U17 KATEGORİSİNDE 49 KİLODA MÜCADELE VEREN SPORCU, RAKİPLERİNE PUAN ŞANSI VERMEYEREK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.