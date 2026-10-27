İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir'de şampiyon oldu

İnşaat Mühendisleri Odası kupayı kazandı

Eskişehir'de düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen basketbol müsabakalarında İnşaat Mühendisleri Odası turnuvayı birincilikle tamamladı.

Müsabakalar Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynandı. Gün boyunca sürdürülen karşılaşmaların ardından final etabı başarıyla tamamlandı ve dereceye giren takımlar belirlendi.

turnuva sıralaması:

1. İnşaat Mühendisleri Odası

2. Makine Mühendisleri Odası

3. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

4. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)

il müdürlüğünden tebrik mesajı:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müsabakalara katılım sağlayan tüm kurumlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyor, dereceye giren takımlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ESKİŞEHİR'DE 4. KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN BASKETBOL MÜSABAKALARINDA İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ŞAMPİYON OLDU.