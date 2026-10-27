Kalesinde devleşen Mete Aktemur Osmanelispor'a bir puan kazandırdı

Osmanelispor kaptanı Mete Aktemur maçın kilidini açtı

Bilecik'i Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nin (PGL) bu sezonunda temsil eden Osmanelispor, PGL 6 Grup ikinci hafta karşılaşmasında Kocaeli temsilcisi Alikayha Belediyespor ile İzmit Nasut Kayalı Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadelede öne çıkan isim, takım kaptanı kaleci Mete Aktemur oldu; kritik kurtarışları sayesinde takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

maç akışı ve Mete Aktemur'un performansı:

İlk yarıda ev sahibi Alikayha Belediyespor'un ataklarına karşı savunma direnirken, kaleci Mete Aktemur kalesinde adeta devleşti. Karşılıklı ataklar ilk yarıda sonuç vermeyince takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti. İkinci yarıda da Alikayha Belediyespor futbolcuları Mete'yi geçmeyi başaramadı ve müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı. Maç boyunca yapılan sayısız kritik müdahale, Osmanelispor'un sahadan puanla ayrılmasında belirleyici oldu.

lig tablosu ve gelecek program:

Osmanelispor, ligin ilk haftasında kendi evinde Hendekspor ile 1-1 berabere kalmıştı; Alikayha Belediyespor karşısındaki beraberlikle takımın puanı 2'ye yükseldi. Maç sonunda takım arkadaşları tarafından tebrik edilen kaptan Mete Aktemur'un katkısı, takımın moralini yükseltti. Kırmızı-yeşilli ekip, ligin 3'üncü haftasında sahasında AS Akyazıspor'u konuk edecek ve bu maçta da benzer bir konsantrasyon arayacak.

OSMANELİSPOR KAPTANI KALECİ METE AKTEMUR KURTARIŞLARIYLA TAKIMI İPTEN ALDI