Dolar 49,7841 +0,02%
Euro 55,6521 -0,01%
Bist 11.117,04 -0,31%
Altın Gram 6.429,43 -0,53%
EUR/USD 1,1166 -0,12%
Brent Petrol 111,01 +0,24%
--°

Söğüt'te kurumlar arası voleybol turnuvası cumhuriyet coşkusuyla tamamlandı

Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün organize ettiği kurumlar arası voleybol turnuvası, dostluk ve fair play ruhu ile Cumhuriyet'in 103. yılına renk kattı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Söğüt'te kurumlar arası voleybol turnuvası cumhuriyet coşkusuyla tamamlandı

Söğüt'te kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, Cumhuriyet’in 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başarıyla tamamlandı. Organizasyon, ilçedeki kamu kurumları ile sivil katılımcılar arasında dayanışma ve sporun birleştirici gücünü ön plana çıkardı.

turnuvanın ruhu:

Turnuvayı düzenleyen Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yarışmaları, dostluk, dayanışma ve fair play ilkeleri doğrultusunda organize etti. Sporcular voleybol sahasında mücadele ederken, izleyiciler ve kurum temsilcileri de etkinlik boyunca birlik mesajları verdi. Organizasyonun amacı, saha içindeki rekabetin yanı sıra kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi olarak açıklandı.

teşekkür ve kutlama:

Turnuvanın tamamlanmasının ardından katılım gösteren kurumlara ve sporculara teşekkür edildi; dereceye giren takımlar ise tebrik edildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Cumhuriyetimizin 103. yılı kapsamında düzenlenen turnuvaya katılan tüm kurumlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun" sözleriyle etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Yerel düzeyde düzenlenen bu tür spor etkinlikleri, hem toplumsal kaynaşmayı destekliyor hem de gençlerin spor yapma imkanlarını artırıyor. Söğüt'teki turnuva da bu bağlamda ilçede olumlu yankı buldu.

KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI TAMAMLANDI

KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI TAMAMLANDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kalesinde devleşen Mete Aktemur Osmanelispor'a bir puan kazandırdı
images

Atakumlu sporcu Karin Asra Gürel rakiplerine şans tanımadan Georg Lurich turnuva...
images

İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir'de şampiyon oldu
images

Kayseri'de gençler ringde: 29 ekim taekwondo il birinciliği sona erdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Knesset için kritik gün: Netanyahu ve Eisenkot arasında başa baş yarış

Elazığ’da sağ kalçada yaygın venöz malformasyona köpüklü skleroterapi uygulandı

Mersin'de depo baskını: 100 kg sentetik ecza ham maddesi ve 1 ton 100 kilogram katkı ele geçirildi

Liseden hakemliğe: 17 yaşındaki Melek Öztürk akademik yayıncılığa adım attı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kaz dağları'nda konukçu bitkiden beslenen yeni böcek türü keşfedildi

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu