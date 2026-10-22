Ataşehir kültür merkezlerinde vatandaşla birebir iletişim turu

Ataşehir'de kültür merkezleri ziyaretleri

Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Orhan, belediyeye bağlı kültür merkezlerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Merkezlerde görev yapan personelle bir araya gelen Orhan, yürütülen etkinlik ve kursların işleyişi hakkında bilgiler aldı ve çalışanlarla sohbet etti.

Çalışanlarla doğrudan iletişim:

Ziyaretler sırasında Başkan Vekili Orhan, çalışanların sahadaki deneyimlerini dinledi ve merkezlerin günlük işleyişine dair gözlemler paylaştı. Personelin özverili çalışmalarına dikkat çeken Orhan, hizmet kalitesinin korunması ve geliştirilmesi için kurum içinde iletişimin önemine vurgu yaptı.

Vatandaşla buluşma ve kurslara katılım:

Merkezlerde düzenlenen etkinlik ve kurslara katılan ilçe sakinleriyle de bir araya gelen Orhan, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ataşehir'in sosyal hayatına katkı sunan kültür merkezlerinin, mahallelerde kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri buluşturan önemli alanlar olduğu vurgulandı.

Orhan, ziyaretlerin sonunda merkezlerde görev yapan belediye çalışanlarına ve kendisini güler yüzle karşılayan ilçe sakinlerine teşekkür ederek programı tamamladı. Ayrıca Ataşehir genelinde vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile sosyal ve kültürel alanların geliştirilmesine devam edeceklerini ifade etti.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ SERDAR ORHAN, BELEDİYEYE BAĞLI KÜLTÜR MERKEZLERİNİ ZİYARET EDEREK PERSONEL VE İLÇE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.