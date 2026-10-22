Antalya’da gece asfaltıyla beş noktada konfor seferberliği

ziyaret ve gece mesaisi:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek amacıyla sürdürülen asfalt çalışmalarını gece mesaisinde yerinde inceledi. Özdemir, Serik Caddesi’nden Kardeş Kentler bölgesine bağlantı sağlayan Lara Caddesindeki sıcak asfalt serimini ziyaret etti; ziyarete Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Teslime Döndü Yılmaz da eşlik etti.

Çalışanlarla sohbet eden ve kolaylıklar dileyen Özdemir, ekiplerin emek ve özverisine teşekkür etti. Özdemir’in alandaki ifadeleri arasında, "Antalya’da asfalt seferberliği başlattık" ifadesi öne çıktı ve saha ekiplerinin dayanışma ile çalışmasının önemi vurgulandı.

çalışmanın kapsamı ve hedeflenen süre:

Lara Caddesi, Serik Caddesi’nden Kardeş Kentler yönüne bağlantı sağlayan ve tek yönde hizmet veren yaklaşık bin 500 metre uzunluğunda önemli bir güzergâh olarak tanımlandı. Başkan Vekili Özdemir, bu caddede başlatılan asfalt çalışmalarının dört gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti ve çalışmaların planlı, hızlı ve koordineli yürütüldüğünü söyledi. Özdemir, ayrıca "Bizim işimiz de Antalya, derdimiz de Antalya" sözleriyle projeye olan kararlılığı ifade etti.

eş zamanlı çalışmalar ve ilçe dağılımı:

Özdemir, çalışmanın yalnızca Lara Caddesi ile sınırlı olmadığını, kent genelinde beş ayrı noktada eş zamanlı asfalt serimi gerçekleştirildiğini aktardı. Buna göre, Büyükşehir ekipleri Demre ilçesinde iki ayrı noktada, Lara Caddesi’nde bir noktada; ihale kapsamındaki işler ise Altıntaş ve Kundu bölgelerinde sürüyor. Özdemir, hizmetin merkezliğinin ve sınırının olmadığını vurgulayarak, Antalya’nın her noktasına eşit sorumlulukla hizmet götürüleceğini belirtti.

çalışanlara teşekkür ve ara molası:

Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Teslime Döndü Yılmaz, gece çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Her şey için çok teşekkür ediyorum" dedi ve Özdemir için "Bir kadın olarak da sizinle gurur duyuyorum" sözlerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Vekili Özdemir, gece boyunca mesailerine devam eden personele tatlı ikram etti; ekiplerle çay içip sohbet ederek, kent genelinde sürdürülen hizmetlerin emek ve dayanışmayla hayata geçirildiğini bir kez daha vurguladı. Belediyenin hedefi, çalışmaları sürdürürken vatandaşların günlük yaşamını ve ulaşımını mümkün olduğunca az etkilemek olarak açıklandı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE YOLLARI DAHA GÜVENLİ HALE GETİRMEK İÇİN ASFALT ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, ZİYARETİN SONUNDA MESAİLERİNE GECE BOYUNCA DEVAM EDEN ÇALIŞANLARA TATLI İKRAM ETTİ.