Bozüyük-Bursa yolunda 4 kilometrelik bölüm yeniden trafiğe açıldı

Bozüyük-Bursa yolunda asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı

Bilecik'te yürütülen asfalt yenileme çalışmaları sonrası D-200 kara yolunun Bozüyük-Bursa istikametindeki bölüm yeniden trafiğe açıldı. Ekiplerin programlanan çalışmaları tamamlamasıyla güzergâh, yol kullanıcılarının hizmetine tekrar sunuldu.

Çalışmanın kapsamı:

Çift şerit, tek yön şeklinde sürdürülen yenileme çalışmaları Aksutekke köyü girişinden Bursa il sınırına kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik bölümde gerçekleşti. Uygulanan asfalt çalışmasıyla yol yüzeyinde konfor ve güvenlik artışı hedeflendi.

Ulaşım ve durum değerlendirmesi:

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından söz konusu bölüm yeniden trafiğe açıldı ve Bozüyük ile Bursa arasındaki ulaşım normale döndü. Bozüyük ile Bursa arasında seyahat eden sürücüler, bakım çalışması biten güzergahta yolculuklarına devam ediyor.

Yetkililer yolun etkilenen kısmındaki çalışmanın sona erdiğini bildirirken, sürücülerden standart trafik kurallarına uymaları ve geçişlerde dikkatli olmaları istendi.

AKSUTEKKE KÖYÜ GİRİŞİNDEN BURSA İL SINIRINA KADAR UZANAN YAKLAŞIK 4 KİLOMETRELİK BÖLÜM, EKİPLERİN ÇALIŞMASINI TAMAMLAMASININ ARDINDAN YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI.