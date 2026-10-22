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Bozüyük-Bursa yolunda 4 kilometrelik bölüm yeniden trafiğe açıldı

D-200 Bozüyük-Bursa yolunda yapılan asfalt yenileme çalışmaları sona erdi; Aksutekke'den Bursa il sınırına kadar yaklaşık 4 km yeniden trafiğe açıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Bozüyük-Bursa yolunda 4 kilometrelik bölüm yeniden trafiğe açıldı

Bozüyük-Bursa yolunda asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı

Bilecik'te yürütülen asfalt yenileme çalışmaları sonrası D-200 kara yolunun Bozüyük-Bursa istikametindeki bölüm yeniden trafiğe açıldı. Ekiplerin programlanan çalışmaları tamamlamasıyla güzergâh, yol kullanıcılarının hizmetine tekrar sunuldu.

Çalışmanın kapsamı:

Çift şerit, tek yön şeklinde sürdürülen yenileme çalışmaları Aksutekke köyü girişinden Bursa il sınırına kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik bölümde gerçekleşti. Uygulanan asfalt çalışmasıyla yol yüzeyinde konfor ve güvenlik artışı hedeflendi.

Ulaşım ve durum değerlendirmesi:

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından söz konusu bölüm yeniden trafiğe açıldı ve Bozüyük ile Bursa arasındaki ulaşım normale döndü. Bozüyük ile Bursa arasında seyahat eden sürücüler, bakım çalışması biten güzergahta yolculuklarına devam ediyor.

Yetkililer yolun etkilenen kısmındaki çalışmanın sona erdiğini bildirirken, sürücülerden standart trafik kurallarına uymaları ve geçişlerde dikkatli olmaları istendi.

AKSUTEKKE KÖYÜ GİRİŞİNDEN BURSA İL SINIRINA KADAR UZANAN YAKLAŞIK 4 KİLOMETRELİK BÖLÜM, EKİPLERİN...

AKSUTEKKE KÖYÜ GİRİŞİNDEN BURSA İL SINIRINA KADAR UZANAN YAKLAŞIK 4 KİLOMETRELİK BÖLÜM, EKİPLERİN ÇALIŞMASINI TAMAMLAMASININ ARDINDAN YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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