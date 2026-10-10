Ataşehir meclisinde tek adayla seçilen Serdar Orhan başkanvekili oldu

Ataşehir belediyesi başkanvekilliği seçimi tamamlandı:

Ataşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkanvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan, AK Parti ve MHP grubundan gelen oylarla meclis çoğunluğunu sağlayarak başkanvekili oldu. İstanbul Valiliği kararıyla saat 10.00'da toplanan mecliste oylama, CHP grubunun salona gelmeme kararı nedeniyle tek aday üzerinden yapıldı.

Meclis dengelerinde değişiklikler:

Seçim öncesinde meclisteki istifalar ve parti geçişleri sandalye dağılımını etkiledi. Son olarak CHP'li meclis üyesi Ekrem Köse'nin bağımsızlığa geçmesiyle meclis dağılımı AK Parti 16, CHP 17, MHP 2 ve bağımsız 3 üye şeklinde belirlendi. Bu tablo sonucunda AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı toplam 18 üyeyle sayısal üstünlüğü elde etti.

Seçim öncesi salonda açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti ve MHP gruplarının ortak kararıyla adayın Serdar Orhan olduğunu ilan etti.

Oylamanın turları ve sonuç:

5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince gizli oyla yürütülen seçimde süreç kademeli turlar halinde ilerledi. CHP grubunun büyük bölümünün salonda bulunmaması nedeniyle oturum, salonda hazır bulunan 21 meclis üyesi ile başladı. İlk üç turda sandıklardan her biri için 18 oy çıkan Serdar Orhan'a her turda 2 oy boş düştü; ilk iki turda üçte iki çoğunluk olan 25 oy, üçüncü turda ise en az 19 oy şartı sağlanamadı.

4'üncü turda ise Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve MHP'den aldığı 18 oy ile birlikte bir bağımsız üyenin oyu daha eklenerek Serdar Orhan toplam 19 oy aldı ve Ataşehir Belediyesi Başkanvekili olarak seçildi. Seçim, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ve önceki Başkan Vekili Murat Güneş'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan yeni atamayı tamamlamış oldu.

Oylama süreci, meclisteki katılım ve tura göre değişen çoğunluk hesapları nedeniyle yakından izlendi; sonuç, Cumhur İttifakı'nın meclis içindeki sayısal üstünlüğünün somutlandığı bir sonuç olarak kayda geçti.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİNDE CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI SERDAR ORHAN, AK PARTİ VE MHP'DEN 18 OY VE 1 BAĞIMSIZ OY İLE TEK ADAY OLARAK BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ.