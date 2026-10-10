Optimus Prime görevini tamamladı, geride kalan son naaş için aramalar sürecek

Üstel ve Başçeri gemiyi ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisi faciasında görevlendirilen Derinsu Su Altı Mühendislik firmasına ait Optimus Prime gemisini Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile birlikte inceledi. Ziyarette Üstel, kazaya ilişkin soruşturma ve yargı süreçlerinin hükümet tarafından titizlikle takip edileceğini belirtti.

Üstel, devlet kurumlarına güven duyduklarını ifade ederek herhangi bir ihmal veya arızanın üzerinin örtülmesine izin verilmeyeceğini vurguladı ve olay sonuçlanana kadar hükümet olarak sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

arama bilançosu ve derinlik zorlukları

Başbakan Üstel, arama kurtarma çalışmalarının başlangıcında bir etapta 8 kişinin naaşına ulaşıldığını, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin yürüttüğü ayrı çalışmalarda ise 6 kişinin naaşının tespit edildiğini aktardı. Deniz kuvvetlerinin günlerce süren uğraşına rağmen batığın 550-600 metre derinlikte olması ulaşımı güçleştirdi.

Derinsu firmasının İstanbul'daki çalışmalarını bırakarak Girne açıklarına geldiğini anlatan Üstel, Optimus Prime gemisinin yaklaşık bir aydan uzun süredir yürüttüğü faaliyetlerde batık içerisinden önce 1, ardından deniz tabanındaki taramalarda 12 kişinin naaşına ulaşıldığını, geride bir kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Operasyonun teknik açıdan zor olduğunu kaydeden Üstel, geminin bölgedeki görevini tamamladığını ve İstanbul'a döneceğini, kayıp son kişi için arama çalışmalarının Sahil Güvenlik ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sürdürüleceğini ifade etti.

katılan ekipler ve resmi taahhüt

Derinsu firması yetkilisi Okan Taktak, yaklaşık 650 metre derinlikte yürütülen çalışmaları tamamladıklarını, operasyonun ilk haftasında batıkta kesim çalışmaları ile bir naaşa ulaşıldığını, ardından deniz tabanında potansiyel alanların her santimetresinin tarandığını belirtti. Taktak, artık taranabilecek başka alan kalmadığını söyledikten sonra ekibe teşekkür etti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de arama kurtarma çalışmalarına katılan personele teşekkür ederek, devletin imkanları ölçüsünde tüm naaşlara ulaşılması için çaba gösterildiğini ve kayıp yakınlarının bu süreçte devlete güvenerek sabırla beklediğini aktardı. Başçeri, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır diledi.

Üstel ve Başçeri, gemideki incelemelerin ardından Girne Limanı önünde bekleyen kayıp yakınları ile bir araya gelerek sürece ilişkin bilgi verdi ve arama çalışmalarında görev alan ekiplerin gayretini takdir ettiklerini yineledi.

KKTC BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL, 28 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ FİLO JET GEMİ FACİASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA VE YARGI SÜRECİNİN TAKİPÇİSİ OLACAKLARINI BELİRTEREK, "HERHANGİ BİR İHMAL, HERHANGİ BİR ARIZA VEYA HERHANGİ BİR ŞEYİN ÜSTÜNÜ ÖRTME GİBİ BİR DURUM VARSA BİZ BUNLARIN ÜZERİNE GİDECEĞİZ" DEDİ. ÜSTEL, OPTİMUS PRİME GEMİSİNİN ARAMA ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIĞINI, KAYIP SON KİŞİ İÇİN ÇALIŞMALARIN SAHİL GÜVENLİK VE GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN SÜRDÜRÜLECEĞİNİ AÇIKLADI.