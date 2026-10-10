Turan idealinin açılış kapısı: Türkiye-Azerbaycan kardeşliği

AK Parti’nin gençlik buluşmasında öne çıkan mesajlar:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Türk Dünyası Gençlik Buluşması’ etkinliğinin ikinci gününde açıklamalarda bulundu. Zorlu, toplantı öncesinde hem tarihsel hem de güncel dinamiklere dair değerlendirmeler yaparak Türkiye ile kardeş Türk devletleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin hedefleri aktardı.

ekonomik iş birliği ve hedefler:

Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı ile üye ve gözlemci devletler arasındaki iş birliğinin artık daha kurumsal bir çerçeveye oturduğunu belirtti ve aralarında 30’dan fazla başlıkta güçlü iş birliği olduğunu vurguladı. Son beş yılda Türkiye’nin yedi kardeş Türk devletiyle dış ticaretinin 115 milyar dolara ulaştığını, geçen yıl bu rakamın ise 26 milyar dolar olduğunu söyledi. Zorlu, mevcut düzeyin dış ticaretin yaklaşık yüzde 4,5ine tekabül ettiğini, hedefin ise bu ilişkilerin her birinin dış ticaret pastasında yüzde 10luk paya doğru ilerlemek olduğunu ifade etti.

turan, kardeşlik ve karşılaşılan sınamalar:

Zorlu, Turan idealini geçmişten gelecek adına kültür ve coğrafya birlikteliğini tanımlayan bir vizyon olarak tarif etti ve bu idealin açılış kapısının “Türkiye-Azerbaycan kardeşliği” olduğunu söyledi. Konuşmasında, iki ülke ilişkilerinin kolay kurulmadığını; badireler, büyük sınamalar ve bedeller atlatıldığını anımsattı. Son dönemde bu ilişkileri sarsmaya yönelik maksatlı girişimlerin olduğunu üzüntüyle takip ettiklerini belirten Zorlu, eleştirinin ve kurumlar arası değerlendirmelerin olabileceğini ancak “bir millet iki devlet” şiarının ve bu kardeşliği bir arada tutan ülkünün üzerinde hiçbir şey olamayacağını kaydetti.

Zorlu, ayrıca Türkiye ile Azerbaycan cumhurbaşkanları arasındaki irtibatın en yüksek seviyede olduğunu hatırlatarak, Ankara’da 29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirve Toplantısında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer liderlerle önemli kararların alınacağına işaret etti. Öte yandan, üye ülkeler arasında pasaport yerine sadece kimlik kartıyla seyahat modelinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğünü belirtti ve bunun bölgesel entegrasyonu derinleştireceğini vurguladı.

ulaşım koridorları ve bölgesel strateji:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayevin Orta Koridor’a ilişkin değerlendirmelerine değinen Zorlu, Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki Zengezur (Nahçıvan) koridorunun demiryolu ve ulaşım ağlarıyla Orta Koridor’a bağlanmasının önemine dikkat çekti. Bu bağlantının Hazar kıyısında stratejik bir kalkandan geldiğini söyleyen Zorlu, Anadolu ile Hazar kıyısındaki devletler arasında ticaret koridorlarının bütünleşmesi için çalışıldığını ve kimsenin bunun önünü kesemeyeceğini vurguladı.

Zorlu, konuşmasını ‘‘İnanıyorum ki bir ve beraber olduğumuzda, hedefimize odaklandığımızda önümüzdeki yüzyılı hep birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız’’ sözleriyle bitirdi ve bölgesel iş birliği, diplomasi ile gençlik odaklı vizyonun önemine dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Turan dediğimiz idealin açılış kapısı Türkiye-Azerbaycan kardeşliğidir, dostluğudur, iş birliğidir"