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İnan Manisa ziyaretinde muhalefete uyarı: dedikodularla siyaset zarar verir

Eyyüp Kadir İnan, Manisa'daki buluşmada muhalefeti dedikodu siyasetiyle suçladı; yatırımlar, sağlık projeleri ve fon krizine karşı mücadeleyi vurguladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Caner Şahin

İnan Manisa ziyaretinde muhalefete uyarı: dedikodularla siyaset zarar verir

İnan Manisa ziyaretinde muhalefete uyarı: dedikodularla siyaset zarar verir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında komşu il Manisa'ya geldi. Manisa programı çerçevesinde AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Manisa'ya yatırımlar ve saha çalışmaları:

Toplantının açılışında konuşan İl Başkanı Süleyman Turgut, partinin saha çalışmalarına ve ilde devam eden yatırımlara dikkat çekti. Turgut, AK Parti'ye ilişkin üye sayısının 165 bini aştığını, Manisa genelinde devlet yatırımlarının 70 milyar liraı aştığını belirtti. Salihli'de açılışı yapılacak olan 450 yataklı bölge hastanesi ile Akhisar'da inşaatı süren ve yaklaşık 500 yataklı yaklaşık 5 milyar lira tutarındaki hastanenin kentin önemli projeleri arasında olduğunu ifade etti.

Manisa Milletvekili Tamer Akkal da gün boyunca 17 ilçede ve il merkezinde halkla bir arada olacaklarını, çeşitli ziyaret ve etkinlikler gerçekleştireceklerini söyledi.

Ayrıştırma siyasetine ve İzmir vurgusu:

İnan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay üzerinden İzmir'e yönelik hizmet taahhüdünü yineledi. İzmir'in Türkiye'nin batıya açılan kapısı ve bir liman kenti olduğunu vurgulayan İnan, kentteki 1 milyon oy oranını hatırlatarak artık ötekileştirmenin sona ereceğini, önümüzdeki 2-3 yıl içinde İzmir'de eser siyasetiyle herkesi kucaklayacaklarını söyledi.

Fon krizi, yargı süreci ve dedikodu eleştirisi:

Fon krizi hakkında da açıklama yapan İnan, bu konuda kararlı bir mücadele yürütüleceğini belirterek fon şeytanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Devlet Denetleme Kurulu'nun harekete geçtiğini, iktisadi kurullar oluşturulduğunu, kanun teklifinin verildiğini ve mal varlıklarına el konulduğunu söyledi. İnan, şebekeleşmiş örgütlenme varsa tutuklamaların ve yargı sürecinin takip edildiğini dile getirdi.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin iki bakanı hedef alan yaklaşımına da tepki gösteren İnan, fonlarla mücadele edenleri hedefe koyanlara karşı uyarıda bulundu. İnan, FETÖ ile mücadelede yaşanan benzer taktiklere atıfta bulunarak, yalan ve iftirayla yapılan siyasetin zarar verdiğini belirtti.

Manisa'da muhataplarına seslenen İnan, elinde belge olmadan namuslu kişilere suç atmanın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Özgür Özel üzerinden yapılan dedikoduların zarar verici olduğunu, belgeleri varsa yargıya başvurulması gerektiğini söyledi ve dayanağı olmayan iddialarla hareket edenlerin kendilerinin zararlı çıkacağını ifade etti.

İnan toplantıyı, partinin bu tür iddialarla mücadelede tecrübeli olduğunu ve siyasetlerinde referans olarak belge ve hukuku esas aldıklarını belirterek sonlandırdı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GENEL SEKRETER İZMİR MİLLETVEKİLİ EYYÜP KADİR İNAN, TÜRKİYE...

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GENEL SEKRETER İZMİR MİLLETVEKİLİ EYYÜP KADİR İNAN, TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA KOMŞU İL MANİSA’YA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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