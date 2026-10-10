Zelenskiy: Putin’e verilen imtiyazlar savaşı uzatır

Zelenskiy’den Trump-Putin dizel anlaşmasına sert tepki:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki dizel yakıt tedariki anlaşmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Zelenskiy, anlaşmanın Rusya’ya yaptırım hafifletmesi ve savaşın uzaması anlamına geleceğini savunarak, bunun dünya barışına ya da herhangi bir faydaya hizmet etmeyeceğini belirtti.

Ziyaret, talepler ve yaptırım çağrısı:

Zelenskiy paylaşımında, "Barış asla zayıflıkla gelmez" ifadelerini kullandı ve Washington’dan gelen Kongre temsilcilerinin Kiev ziyaretine teşekkür etti. Heyetin kendilerine savaşın nasıl sona erdirileceğini sorduğunu aktaran Zelenskiy, bunun karşılığının güçlü bir yaklaşım olması gerektiğini söyledi. Ayrıca Lindsey Graham yasası kapsamında yaptırımların uygulanması ve Ukrayna’nın can güvenliğinin korunmasına yönelik desteğin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Saldırılar, sahadaki durum ve gerilim değerlendirmesi:

Zelenskiy, Avrupa’da bazı Rus oligarklara yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Rusya’nın saldırılarının arttığını ifade etti. Son dönemde Pryluky’de bir konuta füze saldırısı, Kramatorsk’a otobüslere bombalı saldırılar ve Kiev başta olmak üzere Dnipro, Harkov, Odessa gibi şehirlerin enerji altyapısına yönelik sürekli saldırıların yaşandığını hatırlattı. Bu saldırılar sonucunda "onlarca insanın öldüğü ve yüzlercesinin yaralandığı"nı söyledi.

Zelenskiy ayrıca, Rusya’nın savaş alanında hedeflerine ulaşamadığı için terörü artırdığını belirterek, bu durumun Putin’in perde arkası anlaşmalar aramasına yol açtığını ve böylece savaşı uzatacak fırsatlar yarattığını ifade etti.

"Rusya’ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi açık bir zayıflıktır"

Devlet başkanı, yaptırımların gevşetilmesinin Rusya’ya avantaj sağlayacağını, bunun daha fazla can kaybına, savaşın uzamasına ve uluslararası dengelerin zarar görmesine yol açacağını kaydetti. Zelenskiy, gerilim azaltma için ön şartların olmadan uygulanacak hafifletmelerin Rusya tarafından suiistimal edileceğini savundu.

"Putin’e verilecek hediyeler, dünyaya barış veya herhangi bir fayda getirmeyecek"

Zelenskiy, Ukrayna’nın gerilimi azaltmaya hazır olduğunu ancak bunun karşılıklı, somut ve kalıcı bir sürece dayandırılması gerektiğini belirtti. Ukrayna’nın Rus enerji altyapısına yönelik operasyonlarını, Moskova’nın yıllardır sürdürdüğü enerji terörüne karşılık olarak gördüğünü dile getirdi ve "Rusya enerji altyapımızı yok etmediği sürece Ukrayna da Rus petrol rafinerilerini ateşe vermeyecektir" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ABD’ye önerdikleri uzlaşma türünün bu çerçevede olduğunu ve Washington’ın böyle bir düzenlemeyi sağlayacak güce sahip olduğuna inandıklarını söyledi. Ayrıca, Rus petrol ürünlerinin satışına izin verilmesinin "sona erdirilmesi gereken, uzatılmaması gereken bir savaşa yatırım yapmak" anlamına geldiğini vurguladı.

Zelenskiy son olarak, "Ukrayna’daki insanların ve yaşamın savunulması için ABD’nin adil desteğine ve Rusya ile buna paralel olarak güçlü bir diyalog kurmasına güveniyoruz, zayıf bir diyalog değil" diyerek güçlü desteğin önemine dikkat çekti.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN RUS MECKİDAŞI VLADİMİR PUTİN İLE DİZEL YAKIT TEDARİKİNE İLİŞKİN YAPTIĞI ANLAŞMAYA SERT TEPKİ GÖSTERDİ.