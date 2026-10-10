Bilecikli Duru Sükeyna Göçen millî takım yolunda

Duru Sükeyna Göçen, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" projesi kapsamında üç yıl önce taekwondoya kazandırıldı. Batı Grubu Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası Elemeleri'nde elde ettiği dereceyle Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Millî Takım seçmelerine davet edildi.

seçme başarısı

Göçen'in elemelerdeki başarısı, onu millî takım seçmelerine taşıdı. Batı Grubu Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası Elemeleri'ndeki performansı, sporcunun ilerleme grafiğini ve uluslararası düzeyde rekabet potansiyelini ortaya koydu.

destek ve kutlama

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Emeği geçen antrenörümüz Mesur Düş’ü ve sporcumuz Duru Sükeyna Göçen tebrik ediyor, Millî Takım Seçmelerinde başarılar diliyorum" dedi.

Yerel idare, antrenör ve sporcu üçgenindeki destek süreci, Göçen'in kısa sürede elde ettiği bu sonucu mümkün kıldı. Millî takım seçmelerindeki performansı, hem sporcunun hem de bölgenin taekwondo profilini güçlendirecek bir gösterge olarak takip edilecek.

YILDIZLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI MİLLÎ TAKIM SEÇMELERİNE DAVET EDİLDİ