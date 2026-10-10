Palyatif bakımda insan odaklı yaklaşım Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde öne çıktı

Palyatif bakım günü ziyaretleri

10 Ekim Dünya Palyatif Bakım Günü kapsamında Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesindeki Palyatif Bakım ve Palyatif Kritik Bakım servislerini ziyaret etti.

Hastalar ve yakınlarıyla sohbet:

Ziyaret sırasında servislerde tedavi gören hastaların refakatçileriyle bir süre sohbet eden Ceyhan, hasta yakınlarının görüş ve taleplerini dinleyerek kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmelerde hasta merkezli bakımın ve iletişimin önemi ön plana çıktı.

Personel buluşması ve anma etkinliği:

Program dâhilinde palyatif bakım hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Op. Dr. Serkan Ceyhan, hastaların yaşam kalitesinin artırılması ve bakım süreçlerinin en iyi şekilde yürütülmesi adına gösterdikleri özverili ve fedakâr çalışmalardan dolayı personele teşekkür etti ve günün anısına hatıra takdiminde bulundu. Etkinlik kapsamında sağlık çalışanlarının katılımıyla pasta kesimi gerçekleştirildi ve sevgi, sabır, şefkat ve ekip çalışması vurgulandı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü de insan odaklı sağlık hizmeti anlayışıyla hastalara ve ailelerine umut ve destek olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

10 EKİM DÜNYA PALYATİF BAKIM GÜNÜ DOLAYISIYLA ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANI OP. DR. SERKAN CEYHAN, YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ PALYATİF BAKIM VE PALYATİF KRİTİK BAKIM SERVİSLERİNİ ZİYARET ETTİ.