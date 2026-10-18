Bursa’dan 18 ekim anısı: Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesine saygı

Bursa'dan anma mesajı

Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Başkanı Handan Askeran Ton, 18 Ekim 1991'in yıl dönümünde yaptığı açıklamayla Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin öncü isimlerini rahmet ve minnetle andı. Ton, Türkiye ile Azerbaycan arasında süregelen gönül bağının önemine dikkat çekti ve bu tarihsel dönemin genç kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

derneğin tarihi rolü

Handan Askeran Ton, derneğin kuruluşuna ilişkin olarak 1949 yılında Mehmet Emin Resulzade tarafından Ankara'da kurulan Azerbaycan Kültür Derneği'nin, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir köprü rolü oynadığını belirtti. Ton, derneğin; Azerbaycan'ın sesini dünyaya duyurmak ve bağımsızlık ülküsünü canlı tutmak için tarihi bir misyon üstlendiğini söyledi.

bağımsızlık, liderler ve kardeşlik

Açıklamada 28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade öncülüğünde kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık idealinin simgesi olduğuna dikkat çekildi. Ton, cumhuriyetin kısa ömrüne rağmen özgürlük ve demokratik devletçilik tarihinde silinmez izler bıraktığını ifade etti.

Ton, ayrıca Ebulfez Elçibey liderliğinde yıllara yayılan mücadelenin ve Azerbaycan halkının kararlı iradesi sonucunda 18 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığın yeniden tesisine yönelik anayasal yasanın kabul edildiğini hatırlattı. "Böylece Azerbaycan kendi geleceğini belirleme hakkını yeniden kazandı" sözleriyle sürecin önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında, bağımsızlık uğruna mücadele edenleri, şehitleri ve özgürlük idealini kuşaktan kuşağa taşıyan Azerbaycan halkını saygıyla andıklarını belirten Ton, iki ülkenin ortak kökleri, tarihleri ve kültürleriyle sarsılmaz bir gönül bağı bulunduğunu ifade etti. Açıklamayı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e atfedilen şu sözlerle sonlandırdı: "Azerbaycan’ın kederi bizim kederimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Yaşasın bağımsız Türkiye, yaşasın bağımsız Azerbaycan, yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği."

Handan Askeran Ton'un mesajı, Bursa'daki Azerbaycan topluluğunda ve ilişkili kültürel çevrelerde birlik ve hafızanın canlı tutulması çağrısı olarak değerlendirildi.

AZERBAYCAN KÜLTÜR DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ BAŞKANI HANDAN ASKERAN TON, 18 EKİM 1991 TARİHİNE ATFEN AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIĞINI YENİDEN KAZANMA GÜNÜ KAPSAMINDA AÇIKLAMA YAPTI.