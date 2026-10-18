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Kadından başlayan kortejle canlanan Didim tarım şenliği üçüncü günü geride bıraktı

Didim Tarım Şenliği'nin üçüncü gününde kadın çiftçi korteji, üretici stantları, sahne gösterileri ve 'Toprağa Dokunan Kadınlar' söyleşisi yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kadından başlayan kortejle canlanan Didim tarım şenliği üçüncü günü geride bıraktı

Etkinlikte genel çerçeve:

Didim Belediyesi tarafından Akyeniköy'de 'Topraktan Geleceğe: Üreten Didim' temasıyla düzenlenen Didim Tarım Şenliği, üçüncü gününde de yoğun katılıma ve renkli görüntülere sahne oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah programı ertelense de öğleden sonra gelen güneşle birlikte şenlik alanında hareketlilik arttı.

Kortej ve sahne performansları:

Günün en coşkulu anlarından biri, Şehit Soner Turan İlkokulu'ndan başlayan ve şenlik alanına ulaşan kadın çiftçilerin traktör kortejiydi. Güzergâh boyunca ilgiyle karşılanan kortej, alana renk kattı. Ziyaretçiler, üretici stantlarını gezdi; Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay üreticilerle sohbet ederek stantları inceledi. Cumhuriyet Kadınları Ritim Grubu'nun gösterisi ve Didim Belediyesi Halk Oyunları ekibinin performansı şenlik atmosferini güçlendirdi.

Söyleşiler ve yerel üretime vurgu:

'Toprağa Dokunan Kadınlar' başlıklı söyleşide genç girişimci ve çiftçi Dilayda Bilge katılımcılarla deneyimlerini paylaştı; kadınların tarımsal üretimdeki emekleri ve üstlendikleri roller ele alındı. Başkan Hatice Gençay açılış konuşmasında yerel üretimin desteklenmesinin ve gençlerin memleketlerinde gelecek kurabilmesinin önemine dikkat çekti. Konuşmasında, 'Bu ülkenin; üretmeye, dayanışmaya ve birlikte başarabileceğini yeniden hissetmeye ihtiyacı var.' ifadelerini kullandı.

Gençay ayrıca yerel üretimin kent ekonomisindeki rolüne değinerek üretici pazarları ve Zeytin Pazarı üzerinden ürünlerin doğrudan halkla buluşturulduğunu vurguladı. Belediye yönetiminin 'Didim’de üretiyoruz, Didim’de tüketiyoruz' anlayışıyla yerel kalkınma modelini hedeflediğini belirtti ve Dalyan Kavşağı'ndaki belediyeye ait tesislerin açık pazara dönüştürüleceğini açıkladı.

Programda ayrıca Kocabahçe'de tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi, Tarım Park'ta ise çocukların ekimden hasada üretim süreçleriyle buluşmasının yerel üretimi güçlendirme hedefinin parçası olduğu hatırlatıldı. Üçüncü gün, kortejler, söyleşiler ve sahne gösterileriyle şenlik coşkusunu canlı tutarak sona erdi.

DİDİM BELEDİYESİ TARAFINDAN &#039;TOPRAKTAN GELECEĞE: ÜRETEN DİDİM&#039; TEMASIYLA AKYENİKÖY’DE DÜZENLENEN...

DİDİM BELEDİYESİ TARAFINDAN 'TOPRAKTAN GELECEĞE: ÜRETEN DİDİM' TEMASIYLA AKYENİKÖY’DE DÜZENLENEN DİDİM TARIM ŞENLİĞİ, ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE DE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE VE YOĞUN KATILIMA SAHNE OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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