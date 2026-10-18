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Of'un dayanışma gecesinde eğitim için 110 milyon lira toplandı

Raffles Hotel'de düzenlenen Ahde Vefa Gecesi'nde Of Hayrat Cemiyeti, iş insanlarının katkısıyla eğitime destek amacıyla toplam 110 milyon TL bağış topladı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Emre Koç

Of'un dayanışma gecesinde eğitim için 110 milyon lira toplandı

Of'un dayanışma gecesinde eğitim için 110 milyon lira toplandı

Of Hayrat Cemiyeti tarafından Raffles Hotel'de düzenlenen "Ahde Vefa Gecesi"nde, hemşehrilik bilinci ve dayanışma ruhu ön plana çıktı. Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı geceye yurdun dört bir yanından gelen iş insanları destek vererek eğitime katkı sağladı.

Gecenin amacı ve toplanan kaynak:

Etkinlikte katılımcıların bağışlarıyla 110 milyon TL tutarında kaynak toplandı. Cemiyet yetkilileri, toplanan bu kaynağın üniversitede öğrenim gören öğrencilere burs sağlanması ve eğitim hayatlarının desteklenmesi amacıyla kullanılacağını belirtti. Organizasyon, bölge dayanışmasının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

Cemiyetin geçmişi ve mesajlar:

Of Hayrat Cemiyeti, her yıl yüzlerce üniversite öğrencisine burs imkânı sağlıyor; bugüne kadar yaklaşık 20 bin öğrencinin eğitimine katkıda bulunduğu kaydedildi. Cemiyet Başkanı Emrullah Tellioğlu gece boyunca yaptığı konuşmada, kuruluşun sadece bir hemşehri derneği olmadığını, kuşaklar boyunca sürdürülen dayanışma geleneğinin temsilcisi olduğunu vurguladı: "Biz büyük, kocaman bir aileyiz. Aynı çatı altında buluşan, aynı değerleri paylaşan ve ortak bir geleceğe inanan büyük bir aileyiz."

Tellioğlu, geceye katılıp destek veren iş insanlarına teşekkürlerini iletti. Açıklamada özellikle Alaattin İlyas Saral başta olmak üzere birçok iş insanının katkısı ön plana çıkarıldı; siyaset, bürokrasi, iş, akademi, sanat ve spor camiasından temsilcilerin gecede hazır bulunduğu belirtildi.

Dayanışmanın sürdürülebilir etkisi:

Gecede dile getirilen ortak tema, eğitime yapılan yatırımın toplum için kalıcı bir miras olduğuydu. Cemiyet yetkilileri, toplanan bağışların düzenli ve şeffaf biçimde yönetilerek öğrencilerin ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlayacaklarını, aynı zamanda bu tür etkinliklerin hemşehriler arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Organizasyonda adı geçen bağışçılar arasında Alaattin İlyas Saral, Ali Ağaoğlu, Erdal Acar, Ecmel Faik Sarıalioğlu, Abdullah Oğuz Bayraktar, İbrahim Hacıosmanoğlu, Yeşilyurt ailesi, Şakir Oral, Başar Hacısüleymanoğlu, Ata Hacısüleymanoğlu, Ali Nuhoğlu, Necmettin Karabacak, Turan Yıldırım, Şeref Yazoğlu, Tufan Balekoğlu, Av. Ali Atay, Ruşen Ekşi, İsmail Cevahir, Av. Gökhan Özkılıç, Kazım Özer, Emre Kocadağ gibi isimler sayıldı; Tellioğlu, burada ismi anılamayan tüm katkı sahiplerine de gönülden teşekkür etti.

OF HAYRAT CEMİYETİ BAŞKANI EMRULLAH TELLİOĞLU KONUŞMA YAPTI

OF HAYRAT CEMİYETİ BAŞKANI EMRULLAH TELLİOĞLU KONUŞMA YAPTI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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