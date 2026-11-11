Ataşehir'den iklim adaleti hamlesi: Döngü Kart ve Kadın Dönüşüm Kooperatifi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisi (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenirken, Ataşehir Belediyesi ilçede yürüttüğü çevre ve sosyal projeleri uluslararası platformda paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen zirvede, COP31 Başkanlığı görevini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütüyor. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan, katıldığı "Eylem İçin Ortaklık" panelinde hem mevcut çalışmaları özetledi hem de iki yeni projeyi duyurdu.

Serdar Orhan'ın mesajı:

Panele konuşmacı olarak katılan Başkan Vekili Serdar Orhan, iklim krizinin salt çevresel bir sorun olmadığını; sosyal adalet, halk sağlığı ve kent yönetimiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Orhan, iklim değişikliğinin toplumun her kesimini aynı şekilde etkilemediğine dikkat çekerek, yaşlılar, kronik hastalar ve dezavantajlı grupların aşırı sıcaklar ve şiddetli yağışlardan daha ağır etkilendiğini ifade etti.

Göreve başlamasının üzerinden kısa bir süre geçtiğini belirten Orhan, belediyeciliğin yalnızca müdahale odaklı değil, önleyici ve riskleri öngören bir anlayışla yeniden tanımlanması gerektiğini söyledi. "Artık iyi belediyecilik, bir soruna ne kadar hızlı müdahale ettiğimizle değil; o sorunun ortaya çıkmasını ne ölçüde önleyebildiğimizle de değerlendiriliyor" sözleriyle yerel yönetim sorumluluğunu öne çıkardı.

yenilikçi projeler ve uygulama detayları:

Orhan COP31'te iki somut projeyi açıkladı: Ataşehir Döngü Kart ve Ataşehir Kadın Dönüşüm Kooperatifi. Bu iki proje, geri dönüşümü ekonomik değere dönüştürmeyi ve kadın emeğini sürdürülebilir üretime bağlamayı hedefliyor.

Ataşehir Döngü Kart uygulamasında, vatandaşlar ve işletmeler ayrıştırdıkları geri dönüştürülebilir atıkları lisanslı firmalara teslim edecek. Teslimatın karşılığı olarak kazanılan tutarlar, kullanıcılara tanımlanan kartlara yüklenecek ve bu tutarlar Ataşehir'deki yerel market ve mağazalarda kullanılabilecek. Sistemle amaçlanan, geri dönüşümü sadece çevresel bir yükümlülük olmaktan çıkarıp yerel ekonomiye ve vatandaş bütçesine doğrudan katkı sağlayan bir mekanizmaya dönüştürmek.

Ataşehir Kadın Dönüşüm Kooperatifi ise atık ve ileri dönüşüm süreçlerini kadın emeğiyle birleştirecek. Orhan, kooperatif aracılığıyla atık malzemelerin kadınların elinde yeniden değerli ürünlere dönüşeceğini, bunun hem sürdürülebilir gelir sağlayacağını hem de yerel üretimi ve toplumsal dayanışmayı güçlendireceğini belirtti. Kooperatifte üretilen ürünlerin Ataşehir halkıyla buluşturulması planlanıyor.

yerelde iklime duyarlı hizmetler ve hedefler:

Başkan Vekili Orhan, Ataşehir'de halihazırda yürütülen çalışmaları da paylaştı: kadın sağlığı merkezleri, poliklinik hizmetleri, okullara kurulan su arıtma sistemleri ve kent bostanları gibi uygulamalar öne çıkıyor. Orhan, 8 devlet okuluna su arıtma desteği sağlandığını ve 30 parkta toplam 72 dönümlük yeşil alanın yenilendiğini hatırlattı. Ayrıca yağmur suyu hasadı ve atık yağ toplama gibi doğal kaynak koruma önlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Gelecek dönemde ilçenin ısı adası haritasının çıkarılacağı, hangi mahalle ve sokakların sıcaklardan daha fazla etkilendiğinin bilimsel verilerle belirleneceği bildirildi. Yalnız yaşayan yaşlılar ve kronik hastalar için gönüllü kayıt sistemi kurulacak ve aşırı sıcaklarda devreye girecek sağlık protokolleri kapsamında risk altındaki vatandaşların evlerinde ziyaret edilmesi öngörülüyor. Belediye binalarının serinleme noktalarına dönüştürülmesi, okullarda temiz su erişiminin yaygınlaştırılması ve afet sonrası psikososyal destek hizmetleri de planlanan adımlar arasında yer alıyor.

Sağlık birimlerinin enerji kesintilerinden etkilenmemesi amacıyla güneş enerjisi ve enerji depolama çözümleri değerlendirilecek. Ayrıca okullarda ve belediye binalarında tek kullanımlık plastiklerin azaltılması ve çocuklara yeniden kullanılabilir mataralarla temiz su sağlanması yönünde çalışmalar sürdürülecek.

ortaklıklar ve modelin yaygınlaştırılması:

Orhan, yerel uygulamaların etkisini artırmak için üniversiteler, sağlık kurumları, uluslararası kuruluşlar ve özel sektörle iş birliklerinin güçlendirileceğini belirtti. Ataşehir'i "yerel yönetim laboratuvarı"na dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen Orhan, başarılı modellerin başka şehirlerde de uygulanabilmesinin önemine vurgu yaptı. Sıfır Atık yaklaşımının bu dönüşümde merkezi bir rol oynayacağını ifade etti.

Konuşmasını özetlerken Başkan Vekili Orhan, "Atığın kaynağa, emeğin kazanca, çevre bilincinin toplumsal refaha dönüştüğü bu modelle inanıyoruz, biliyoruz ki iklim adaleti yerelde başlar" diyerek projelerin temel yaklaşımını özetledi. Ataşehir Belediyesi'nin COP31'teki sunumu, küresel taahhütlerin kent ölçeğinde nasıl somut uygulamalara dönüştürülebileceğine dair örnek bir yaklaşım sundu.

Bu adımlar, Ataşehir'in iklim risklerine karşı daha hazırlıklı, sosyal açıdan adil ve ekonomik dayanışmayı güçlendiren bir kent modeli hedeflediğinin göstergesi olarak öne çıkıyor.

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SERDAR ORHAN