Uludağ zirvesinde anma yürüyüşü: NAKUT'tan Atatürk'e saygı

Uludağ'da anma etkinliği:

Nilüfer Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (NAKUT) 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Uludağ zirvesine yürüyerek Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de katılarak ekiple birlikte zirveye çıktı.

zirve yürüyüşü:

Soğuk hava ve ağır şartlara rağmen NAKUT üyeleri zorlu parkuru tamamlayarak Uludağ'ın zirvesine ulaştı. Zirvede ekip bayrak ve pankart açarak anma törenini gerçekleştirdi; bu an, ekip için hem fiziksel hem de simbolleriyle ağır anlam taşıdı.

mesaj ve anlamı:

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı: "10 Kasım bizim için yalnızca bir yas günü değil, Atatürk’ün mirasına ve Cumhuriyet değerlerine olan sorumluluğumuzu hatırladığımız bir gün. Bugün NAKUT ekibimizle birlikte zorlu bir parkuru aşarak zirveye çıktık. Şartlar ne kadar çetin olursa olsun, onun açtığı yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz". Bu sözler, anmanın sadece geçmişe bakmak değil, Cumhuriyet değerlerinin sürdürülebilirliği gerektiği vurgusunu taşıdı.

Etkinlik, hem Nilüfer Belediyesi'nin toplumsal hafızayı canlı tutma çabasının bir örneği hem de arama-kurtarma ekiplerinin zorluklara rağmen görev bilinciyle hareket ettiğinin göstergesi olarak kayda geçti.

NİLÜFER BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA EKİBİ (NAKUT), 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ’NDE ULUDAĞ’IN ZİRVESİNE YÜRÜDÜ.