Manisa yatırımlarla büyüyor: mecliste altyapı, kırsal destek ve uluslararası tanıtım değerlendirildi

meclis açılışı ve anma

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirildi. Oturum, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için yapılan saygı duruşuyla başladı. Başkan Dutlulu, Atatürk’ü vefatının 88’inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle andığını belirtirken, son zamanlarda yaşamını yitiren vatandaşlara ve İzmir Aliağa’daki demir çelik tesisindeki patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

tanıtım faaliyetleri ve uluslararası katılım:

Başkan Dutlulu, Manisa’nın kültürel, tarihi ve doğal değerlerinin uluslararası platformlarda tanıtılmasına ilişkin yürütülen çalışmalara değindi. Kent, 8. Uluslararası Antalya Turizm Fuarında 100’den fazla ülkeden gelen turizm profesyonellerine tanıtıldı. Dutlulu, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmalarının COP31 kapsamındaki etkinliklerde anlatılacağını bildirdi.

Antalya’daki organizasyona üst yönetim ve 40 personel ile katılım sağlandığını aktaran Dutlulu, 12, 18 ve 19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek panellerde kentin iklim eylem planı, dirençli kent çalışmaları ve döngüsel ekonomi uygulamalarının paylaşılacağını; 19 Kasımda Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde de projelerin tanıtılacağını söyledi.

Mecliste izletilen tanıtım filminde yer alan ASELSAN iş birliğiyle hayata geçirilecek akıllı kavşak projesine dikkat çeken Dutlulu, yaklaşık 120 milyon lira ihale bedelli projeyle 50’nin üzerinde kavşağın koordineli çalışacağı; bunun trafik bekleme sürelerini ve emisyon oranlarını azaltmayı hedeflediğini vurguladı.

altyapı ve üstyapı yatırımlarındaki gelişmeler:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşan Dutlulu, Ekim ayında 30 bin ton sıcak asfalt ve 7 bin ton rotmiks üretildiğini ifade etti. Yıl genelinde sıcak asfalt seriminin 126 bin 243 tona ulaştığını, Ekim ayında yaklaşık 36 kilometre, yıl genelinde ise yaklaşık 670 kilometre sathi kaplama çalışması yapıldığını belirtti. Soğuk asfalt döneminin tamamlandığını da aktardı.

500 bin metrekarelik parke taşı kaplama programı kapsamında 285 bin metrekarelik imalatın tamamlandığını söyleyen Dutlulu, devam eden projelerin durumunu da paylaştı. Turgutlu Ergenekon Köprülü Kavşağı projesinde 359 milyon lira bedelle yüzde 20 ilerleme sağlandığı, Akhisar Dingiller Köprüsünde ise 36,3 milyon lira tutarında yatırımla fore kazık imalatlarının tamamlandığı bildirildi.

Alaşehir Kemaliye Köprüsü, Sarıgöl Yeniköy Menfezi, Akhisar Kayalıoğlu Köprüsü, Turgutlu Derbent Köprüsü ve Köprübaşı Yenice Köprüsü için ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütüldüğü; Salihli Sevgi Yolu’nda yüzde 80, Saruhanlı Kaldırım Düzenlemesi’nde yüzde 70 ilerleme kaydedildiği, Yağcılar Mezarlığı projesinin yüzde 25 seviyesinde olduğu ifade edildi. Kula Kent Lokantası’nın tamamlanma aşamasında olduğu vurgulandı.

Tarihi yapıların korunmasına yönelik çalışmalarda ise Karaca Ahmet Türbesi ve Hüsrev Ağa Hamamı restorasyonlarının tamamlandığı, Halime Hatun Kervansarayı güçlendirme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

ilçe iş birlikleri ve proje ilerlemeleri:

İlçe belediyeleriyle ortak yürütülen yatırımlar çerçevesinde Ahmetli ve Şehzadeler Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri, Akhisar Hüseyin Sultan Futbol Sahası, Ahmetli Gündüz Bakım Evi, Kula Eskipazaryeri Meydanı ile Soma Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nin de aralarında bulunduğu 6 proje tamamlandı.

Diğer projelerdeki ilerlemeler ise şöyle aktarıldı: Soma Mimar Ferdi Zeyrek Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı yüzde 50, Kula Tahıl Ambarı yüzde 85, Gölmarmara Tiyenli Camii Restorasyonu yüzde 35 seviyesinde.

kırsalda üreticiye verilen destekler:

Kırsal kalkınma ve tarımsal üretim desteklerine ilişkin detayları paylaşan Dutlulu, damla sulama sistemleri kapsamında 5 bin üreticiye 13 milyon metre damla sulama borusu desteğinin olduğunu; 12 ilçede teslimatların tamamlandığını söyledi. Ayrıca 21 milyon lira maliyetli 144 tarım makinesi için protokollerin imzalandığını belirtti.

Yüzde 75 hibeli sertifikalı tohum desteğiyle 2 bin 158 üreticiye yaklaşık 604 ton tohum sağlandığını, Manisa’nın üzüm üretimindeki gücüne işaret ederek yaklaşık 5 bin üreticiye 50 milyon lira değerinde 200 bin bağ direği dağıtımına yakında başlanacağını açıkladı.

Tarımsal sulama ve hayvancılık çalışmaları kapsamında planlanan 12 tarımsal sondaj tamamlandığı, Akhisar ve Şehzadeler’de taral dolum tesislerinin kurulduğu, 23 hayvan içme suyu göletinin bakım ve temizliğinin bitirildiği bildirildi. Ayrıca 11 sulama havuzu ve bir su deposu inşasına başlandığı aktarıldı.

Gölmarmara’da yüzde 100 hibeli arıcılık soğuk hava deposunun hizmete sunulduğu; Köprübaşı Su Ürünleri Kooperatifine yönelik soğuk hava deposu ve buz makinesi desteğinin tamamlandığı, Gördes Bal Ormanı Projesi kapsamında toprak hazırlıklarına başlandığı ifade edildi.

sosyal belediyecilik, sağlık ve mezarlık hizmetleri:

Sosyal destek ve sağlık hizmetleri ile ilgili olarak Ekim ayında 542 Anne Kart teslim edildiği, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, taziye paketi, ev eşyası ve nakdi yardım yapıldığı bildirildi. Engelli bireylere hasta yatağı, tekerlekli sandalye, beyaz baston, yürüteç ve hasta bezi desteği sağlandığı, 574 aileye Hoş Geldin Bebek çantası verildiği kaydedildi.

Eğitime yönelik desteklerde 203 öğrenci kırtasiye desteği kapsamında Manisa Şehir Kart aldı. Kent lokantaları, sıcak yemek dağıtımları ve çorba ikramlarıyla Ekim ayında toplam 57 bin 820 kişilik yemek ve ikram hizmeti sunuldu. Evde bakım, hasta nakli, diyabet sensörü dağıtımı ve dil-konuşma terapisi hizmetleri de sürdürüldü.

Mezarlık hizmetleri kapsamında 17 ilçedeki mezarlıklarda bakım, temizlik ve çevre düzenlemelerinin gerçekleştirildiği; Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şehit kabirleri bakımının yapıldığı ve 17 mahalle mezarlığında tel çit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

güvenlik, çevre yönetimi ve Sayıştay raporu:

Tarihi ve kültürel öneme sahip Mevlana Yolu’nda yoğun yağışların oluşturduğu toprak kayması riskine karşı üniversiteyle ortak bir proje üzerinde çalışıldığı, yolun daha sağlıklı ve güvenli hale getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Çevre koruma ve atık yönetimi çalışmalarında cadde ve sokak yıkanması, ot ve moloz temizliği ile sel ve yoğun yağışlara karşı önleyici çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Genel Sekreter Burak Deste tarafından meclise sunulan 2025 Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili olarak, raporda yer alan tespitlerin tavsiye ve öneri niteliğinde değerlendirmelerden ibaret olduğu; kamu zararına yönelik herhangi bir sorgu veya soruşturma bulunmadığı kaydedildi.

Toplantı gündeminde ayrıca Manisa’da ikamet eden 54 Kıbrıs Barış Harekâtı Gazisi için 14-17 Kasım tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne düzenlenecek gezi organizasyonunun oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Kasım ayı olağan toplantısı sona erdi; Meclisin ikinci oturumunun 24 Kasım tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI OLAĞAN TOPLANTISI, BAŞKAN BESİM DUTLULU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KENT GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI, ÜSTYAPI, TARIM, SOSYAL HİZMET VE KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BİLGİ VEREN BAŞKAN DUTLULU, MANİSA’NIN ULUSLARARASI TANITIMINDAN COP31 KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARA, DEVAM EDEN YATIRIMLARDAN KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİNE KADAR BİRÇOK BAŞLIKTA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.