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Atatürk anısı Edremit meydanında yaşatıldı

10 Kasım'da Edremit'te Şehit Hamdibey Meydanı'nda Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında çelenk sunumu ve 09.05'te saygı duruşuyla anıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:56

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Emre Koç

Atatürk anısı Edremit meydanında yaşatıldı

Atatürk anısı Edremit meydanında yaşatıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılı vesilesiyle törenlerle anıldı. Anma etkinlikleri 10 Kasım sabahı Şehit Hamdibey Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Programın akışı:

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşu yapıldı. Meydandaki vatandaşlar, öğrenciler ve alandaki sürücüler de duruşa katılarak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören tamamlandı.

Katılımcılar ve protokol:

Törene Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Garnizon ve 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Medet Akcan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk'ü anma geleneğinin yerel ölçekte de sürdürülmesine işaret etti ve katılımcıların birlik, saygı ve minnet duygularını ortaya koydu.

EDREMİT&#039;TE SAAT 09.05&#039;TE SİRENLERİN ÇALMASIYLA HAYATIN DURDUĞU ANLARDA VATANDAŞLAR, ÖĞRENCİLER VE...

EDREMİT'TE SAAT 09.05'TE SİRENLERİN ÇALMASIYLA HAYATIN DURDUĞU ANLARDA VATANDAŞLAR, ÖĞRENCİLER VE SÜRÜCÜLER ATATÜRK İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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