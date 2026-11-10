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Başkent yükseklerinde sis ve kar trafiği olumsuz etkiledi

Ankara'da sabah başlayan kar ve karışık yağmur, Gölbaşı İncek, Seymenler ve Çankaya Keklik Pınarı'nda görüşü azalttı; trafik kısa süre aksadı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Başkent yükseklerinde sis ve kar trafiği olumsuz etkiledi

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren kar etkili oldu

Başkentte sabah saatlerinde başlayan yağış, özellikle kentin yüksek kesimlerinde kendini gösterdi. Kent merkezine göre daha yüksek rakımlı mahallelerde karla karışık yağmur gözlendi ve zaman zaman yer yer örtü oluşturdu.

Etkilenen bölgeler:

Yağış, Gölbaşı İncek ve Seymenler ile Çankaya'nın Keklik Pınarı mahallelerinde aralıklarla etkili oldu. Bu bölgelerde karla karışık yağmur şeklinde görülen yağış, zeminde ıslaklık ve yer yer birikintilere neden oldu.

Trafik ve görüş koşulları:

Sisin de etkisiyle görüş açısı belirgin şekilde azaldı ve bu durum, yolların özellikle sabah saatlerinde trafik akışında kısa süreli aksamalara yol açtı. Yetkililer, yağışın günün ilerleyen saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi; bu nedenle sürücülerin tedbirli olması önem taşıyor.

Haber, sabah saatlerinde başlayan yağışın yüksek kesimlerdeki etkilerini, söz konusu mahallelerde oluşan görüş sınırlamalarını ve trafik akışındaki geçici aksaklıkları aktarıyor.

ANKARA’DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN YAĞMAYA BAŞLAYAN KAR, YÜKSEK KESİMLERDE ETKİSİNİ...

ANKARA’DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN YAĞMAYA BAŞLAYAN KAR, YÜKSEK KESİMLERDE ETKİSİNİ HİSSETTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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