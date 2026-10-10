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Bilecik’te afetlere karşı psikososyal destek ağı güçlendiriliyor

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, destek ortaklarıyla afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinin koordinasyonunu ele aldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik’te afetlere karşı psikososyal destek ağı güçlendiriliyor

toplantının amacı ve kapsamı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, destek çözüm ortaklarıyla birlikte afet ve acil durumlarda sunulacak psikososyal destek hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi ele alındı.

Toplantıda, saha uygulamaları, iletişim kanallarının düzenlenmesi ve hizmetlerin hızlı erişilebilir olmasını sağlayacak mekanizmalar gündeme getirildi. Kurumlar arası rol dağılımı ve acil müdahale süreçlerinin uyumluluğu öncelikli konular arasında yer aldı.

uygulama ve iş birliği öncelikleri:

Nejat İlhan, toplantıya ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Afetlerden etkilenen bireylerin ve toplumun psikososyal iyilik hâlinin korunması ve desteklenmesi için kurumlarımızla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Katılımcılar, hizmet sunumunda süreklilik sağlanması için yönlendirme, izleme ve eğitim adımlarının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, ihtiyaç halinde destek ağlarının hızlıca devreye alınması için iletişim ve görev tanımlarının netleştirilmesi kararlaştırıldı.

Bilecik’te yürütülen bu hazırlık sürecinin, afet anı ve sonrasında toplumun psikososyal dayanıklılığını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.

BİLECİK’TE AFETLERE KARŞI PSİKOSOSYAL DESTEK HAZIRLIĞI

BİLECİK’TE AFETLERE KARŞI PSİKOSOSYAL DESTEK HAZIRLIĞI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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