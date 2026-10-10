Çocukluk tutkusu antika dükkânına dönüştü: 30 bin parçayla geçmişe köprü

merakla başlayan yıllar:

Ercan Eroğlu, Bolu'da yaşayan 53 yaşında bir koleksiyonerdir. Çocukluk yıllarında eski eşyalara ve aletlere duyduğu ilgi, ilerleyen yıllarda sistemli bir hobiye, ardından tutkulu bir koleksiyona dönüşmüştür. Kendisinin aktardığına göre, ilgi 30 yaşında koleksiyonculuğa evrilmiş ve o tarihten itibaren farklı dönemlere ait parçalar biriktirmeye başlamıştır.

Eroğlu, yaklaşık 20 yılı aşkın bir süre boyunca ürün toplama işine yoğunlaşmış ve koleksiyonun büyümesiyle birlikte muhafaza sorunları yaşamaya başlamıştır. Bu süreç, biriktirilen objelerin sayısının giderek artmasına neden olmuştur.

dükkan açılması ve koleksiyonun katlanması:

Emekliliğini kullanarak 2020 yılında işçilikten emekli olan Eroğlu, birikimlerini sergilemek ve satışa sunmak amacıyla antika dükkânı açmaya karar verdi. Dükkanı açtığında yaklaşık 10 bin civarında ürüne sahip olduğunu söyleyen Eroğlu, aradan geçen yıllarda koleksiyonunu büyüterek elindeki ürün sayısını yaklaşık 30 bine çıkardığını belirtiyor.

Mağazada sergilenen parçalar farklı dönemlere ait olup, Eroğlu hem sergileme hem de satış amaçlı çalışma yürütmektedir. Bu durum, koleksiyonun hem kişisel bir tutku hem de ekonomik bir faaliyete dönüştüğünü gösteriyor.

toplumsal ilgi ve ziyaretçi profili:

Eroğlu, antika ve koleksiyon ürünlerine gösterilen ilgiyi gözlemlerine dayanarak aktarıyor: "İnsanların yaş kitlesi olarak 8-10 yaşından başlayıp ileri yaşlara kadar gerçekten Türkiye çapında ciddi bir ilgi var." 2020'de faaliyete başladıklarında Bolu'da ve çevre illerde kurulan pazar sayesinde bu ilginin somutlaştığını vurguluyor.

Sonuç olarak Eroğlu'nun hikâyesi, çocukluk merakının organize bir koleksiyona ve ardından halka açık bir dükkâna dönüşümünün örneğini sunuyor; Bolu'daki bu girişim, antika merakının kuşaklar arası sürdüğünü göstermesiyle dikkat çekiyor.

BOLU'DA YAŞAYAN 53 YAŞINDAKİ ERCAN EROĞLU'NUN ÇOCUKLUK YILLARINDA ESKİ EŞYALARA DUYDUĞU İLGİ, YILLAR İÇERİSİNDE TUTKUYA DÖNÜŞTÜ.