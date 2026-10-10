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Pazaryeri'nde öğrencilerden nehirden denize özgür Filistin temalı hayır çarşısı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ÇEDES projesiyle düzenlenen hayır çarşısında öğrenciler tilavet, sunum ve bağış kampanyasıyla Filistin için destek topladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pazaryeri'nde öğrencilerden nehirden denize özgür Filistin temalı hayır çarşısı

etkinlikte neler oldu:

Pazaryeri ilçesinde 'Nehirden Denize Özgür Filistin' temalı hayır çarşısı, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında düzenlendi. Programa Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve eşi İrem Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile ilçe protokolü katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla açılan organizasyonda, Kaymakam Kara ve eşi stantları gezerek öğrencilerin hazırladığı sunumları izledi. Etkinlikte yer alanlar, düzenlenen bağış kampanyasına da katkıda bulundu.

kaymakamın açıklaması:

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara etkinlikle ilgili, "Öğrencilerimizin Filistin’e destek amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte gösterdikleri duyarlılık bizleri memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayır çarşısının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

gençlerin rolü ve toplumsal yankı:

Öğrencilerin öncülüğünde gerçekleşen çarşı, hem eğitimsel bir deneyim hem de toplumsal dayanışma örneği olarak öne çıktı. Katılımcılar ve ilçe protokolü, organizasyonu destekleyerek projeye katkı verenlere teşekkür etti.

BİLECİK’TE FİLİSTİN İÇİN HAYIR ÇARŞISI KURULDU

BİLECİK’TE FİLİSTİN İÇİN HAYIR ÇARŞISI KURULDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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