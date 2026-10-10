Konya'da kritik randevu: Konyaspor ile Başakşehir 31. kez karşılaşıyor

maç öncesi bilgiler:

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir FK yarın saat 13.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak. Ev sahibi ekip bu sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 4 puan toplarken, Başakşehir FK 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puanda bulunuyor.

takımların lig tablosundaki yeri:

Konyaspor şu an ligde 15. sırada yer alıyor; Başakşehir ise 12. sırada bulunuyor. İki takımın sezon başlangıcındaki performans farkı, Konya'da oynanacak maçın önemini artırıyor; ev sahibi takım evinde puan ararken, konuk ekip üst sıralara yaklaşma fırsatı arayacak.

süper lig'de 31. buluşma:

Konyaspor ile Başakşehir arasındaki bu karşılaşma, iki takımın Süper Lig tarihindeki 31. randevusu olacak. Önceki 30 maçta Konyaspor 6, Başakşehir 15 galibiyet aldı; 9 maç ise berabere sonuçlandı. Toplam gollere bakıldığında Konyaspor 26 kez fileleri havalandırırken, Başakşehir 48 gol attı. Bu istatistikler, İstanbul ekibinin geçmiş eşleşmelerdeki üstünlüğünü ortaya koyuyor.

hakem ataması ve maç yönetimi:

Mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Gökmen Baltacı yapacak, maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olarak açıklandı. Hakem kadrosu ve saha avantajı, maçın akışında belirleyici unsurlar arasında öne çıkacak.

Kısa vadede her iki ekip de ligde puan ve moral arayışında; Konyaspor evinde toparlanma çabasında olurken Başakşehir, tarihsel üstünlüğünü sürdürerek üstün bir performans sergilemek isteyecek. İzleyiciler için, hem sıralama hem de iki takım arasındaki rekabet açısından maçın sonucu önemli olacaktır.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI BAŞAKŞEHİR FK İLE LİGDE 31. KEZ RAKİP OLACAK. İSTANBUL EKİBİNİN 15'E 6 GALİBİYET ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR.