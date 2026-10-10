Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Beltaş sanayi sitesi'nde 274 dükkana ulaşılıyor

Akınlar Mahallesi'ndeki Beltaş Sanayi Sitesi'nde 1. etaptaki 112 dükkan teslim edildi; 2. ve 3. etap 162 işyeriyle tamamlanıyor, 4. etap için zemin çalışmaları başladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Beltaş sanayi sitesi'nde 274 dükkana ulaşılıyor

Beltaş sanayi sitesi'nde son aşama:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde hayata geçirilen Beltaş Sanayi Sitesi projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Akınlar Mahallesi'nde inşa edilen ve Eski Sanayi Sitesi esnafının modern dükkanlara taşınmasını hedefleyen projede ilk etapta teslim edilen 112 işyerinin ardından 2. ve 3. etapta inşa edilen 162 dükkânın iç mekan düzenleme ve detay işleri tamamlanma noktasına geldi. Sürecin tamamlanmasıyla kompleks toplam 274 dükkana ulaşmış olacak.

Altyapı ve inşaat işlerinde son durum:

Düzce Belediyesi iştiraki Beltaş A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalarda, 162 dükkânın kanalizasyon, yağmur suyu ve doğalgaz altyapıları bitirildi. Her dükkân için ayrı doğalgaz kutusu montajı tamamlandı. Altyapı imalatlarının ardından dükkan önlerinde üst yapının ilk aşaması olan saha betonu uygulamalarına geçildi. Ekipler, merdiven montajlarını birkaç gün içinde bitirmeyi hedeflerken, merdiven altlarındaki tuvaletlerin duvar imalatlarının ekim ayı içinde tamamlanması planlanıyor.

İç düzenleme ve görünür işler:

Esnafların ihtiyaçlarına göre tasarlanan dükkânlarda WC seramik kaplamaları, alüminyum doğrama kapı ve korkuluk montajları ile elektrik tesisatı çalışmaları eş zamanlı ilerliyor. Saha betonlarının tamamlanmasının ardından yağmur suyu mazgalları ve aydınlatma direklerinin montajı yapılacak; elektrik ve telekomünikasyon altyapı hatları çekilecek. Planlanan işleri takiben imar yollarında asfalt serimine geçilmesi hedefleniyor.

4. etap için hazırlıklar başladı:

Projeyi 50 yıllık projeksiyonla hazırladıklarını belirten Başkan Dr. Faruk Özlü'nün vizyonu doğrultusunda, mevcut çalışmalar genişletilerek 4. etap için fiili hazırlıklara geçildi. Bu kapsamda Beltaş Sanayi Sitesi 4. Etap için temel altı kazı çalışmaları tamamlandı; bir sonraki adım olarak zemin iyileştirme çalışmalarına başlanacak ve bunun ardından temel imalatlarına geçilmesi planlanıyor.

Projenin etap etap teslimleriyle kent merkezindeki sanayi esnafının daha modern ve uygun koşullarda iş yapmasına olanak sağlaması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, iş programına uygun şekilde ilerleyen çalışmalarda kısa süre içinde teslimat süreçlerini başlatmayı planladıklarını aktardı.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN MEGA PROJELERİNDEN BİRİ OLAN VE ÖZELLİKLE ESKİ SANAYİ...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN MEGA PROJELERİNDEN BİRİ OLAN VE ÖZELLİKLE ESKİ SANAYİ SİTESİ ESNAFININ MODERN DÜKKANLARA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA AKINLAR MAHALLESİ MEVKİİNDE İNŞA EDİLEN BELTAŞ SANAYİ SİTESİ 2. VE 3. ETAP PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR SONA YAKLAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Devrek'in son demir ustası mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor
images

Kaya parçalarından kaçınma manevrası istinat duvarına çarpmayla sonuçlandı: 3 ya...
images

Gölpazarı kaymakamı gençlerle bir araya gelerek değerleri vurguladı
images

EMŞAV heyeti valilik ve emniyette şehit yakınları için destek sözü aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Devrek'in son demir ustası mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor

Kaya parçalarından kaçınma manevrası istinat duvarına çarpmayla sonuçlandı: 3 yaralı

Gölpazarı kaymakamı gençlerle bir araya gelerek değerleri vurguladı

Anadolu mezunu Selin Toprak uzay temalı animasyonla TRT finalinde

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması