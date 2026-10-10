Beltaş sanayi sitesi'nde 274 dükkana ulaşılıyor

Beltaş sanayi sitesi'nde son aşama:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde hayata geçirilen Beltaş Sanayi Sitesi projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Akınlar Mahallesi'nde inşa edilen ve Eski Sanayi Sitesi esnafının modern dükkanlara taşınmasını hedefleyen projede ilk etapta teslim edilen 112 işyerinin ardından 2. ve 3. etapta inşa edilen 162 dükkânın iç mekan düzenleme ve detay işleri tamamlanma noktasına geldi. Sürecin tamamlanmasıyla kompleks toplam 274 dükkana ulaşmış olacak.

Altyapı ve inşaat işlerinde son durum:

Düzce Belediyesi iştiraki Beltaş A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalarda, 162 dükkânın kanalizasyon, yağmur suyu ve doğalgaz altyapıları bitirildi. Her dükkân için ayrı doğalgaz kutusu montajı tamamlandı. Altyapı imalatlarının ardından dükkan önlerinde üst yapının ilk aşaması olan saha betonu uygulamalarına geçildi. Ekipler, merdiven montajlarını birkaç gün içinde bitirmeyi hedeflerken, merdiven altlarındaki tuvaletlerin duvar imalatlarının ekim ayı içinde tamamlanması planlanıyor.

İç düzenleme ve görünür işler:

Esnafların ihtiyaçlarına göre tasarlanan dükkânlarda WC seramik kaplamaları, alüminyum doğrama kapı ve korkuluk montajları ile elektrik tesisatı çalışmaları eş zamanlı ilerliyor. Saha betonlarının tamamlanmasının ardından yağmur suyu mazgalları ve aydınlatma direklerinin montajı yapılacak; elektrik ve telekomünikasyon altyapı hatları çekilecek. Planlanan işleri takiben imar yollarında asfalt serimine geçilmesi hedefleniyor.

4. etap için hazırlıklar başladı:

Projeyi 50 yıllık projeksiyonla hazırladıklarını belirten Başkan Dr. Faruk Özlü'nün vizyonu doğrultusunda, mevcut çalışmalar genişletilerek 4. etap için fiili hazırlıklara geçildi. Bu kapsamda Beltaş Sanayi Sitesi 4. Etap için temel altı kazı çalışmaları tamamlandı; bir sonraki adım olarak zemin iyileştirme çalışmalarına başlanacak ve bunun ardından temel imalatlarına geçilmesi planlanıyor.

Projenin etap etap teslimleriyle kent merkezindeki sanayi esnafının daha modern ve uygun koşullarda iş yapmasına olanak sağlaması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, iş programına uygun şekilde ilerleyen çalışmalarda kısa süre içinde teslimat süreçlerini başlatmayı planladıklarını aktardı.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN MEGA PROJELERİNDEN BİRİ OLAN VE ÖZELLİKLE ESKİ SANAYİ SİTESİ ESNAFININ MODERN DÜKKANLARA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA AKINLAR MAHALLESİ MEVKİİNDE İNŞA EDİLEN BELTAŞ SANAYİ SİTESİ 2. VE 3. ETAP PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR SONA YAKLAŞTI.