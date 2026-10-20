Atatürk üniversitesinde ABD büyükelçiliği heyeti bilim altyapısını inceledi

ziyaretin kapsamı ve rektörlük görüşmesi:

Atatürk Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği Kamu Diplomasisi Elçi Müsteşarı Brian Stimmler, Kamu Diplomasisi Ataşesi Ryan Guirlinger ve Kamu Diplomasisi Müdürü Gözde Doğan Yalçıner'i ağırladı. Heyet, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile makamında bir araya gelerek üniversitenin akademik yapısı, bilimsel araştırma kapasitesi ve ileri teknoloji altyapısı hakkında bilgi aldı.

Görüşmede üniversitenin köklü geçmişi, eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırma odaklı gelişim anlayışı detaylandırıldı. Rektör Hacımüftüoğlu, uluslararası akademik ilişkilerin ortak araştırma, bilgi paylaşımı ve bilimsel iş birlikleri açısından taşıdığı önemi vurguladı ve Atatürk Üniversitesinin bölgesel kalkınmaya yaptığı katkıları aktardı.

tesis gezileri ve birim tanıtımları:

Resmi görüşmenin ardından heyet, Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik ve Bilim Müzesi ile Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM)'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında ilgili birim yetkilileri, merkezlerin faaliyetleri, yürütülen projeler ve sahip olunan altyapı olanakları hakkında konuklara ayrıntılı sunumlar yaptı.

Biyoçeşitlilik ve Bilim Müzesi'nin doğal varlıkların korunması, bilimsel bilgiye dönüştürülmesi ve gelecek nesillere aktarılması yönündeki çalışmaları öne çıkarken, DAYTAM ise ileri teknolojiye dayalı araştırma ve analiz kapasitesiyle üniversitenin bilimsel üretimine katkı sağladığı belirtildi.

üniversitenin misyonu ve bölgesel etki:

Rektör Hacımüftüoğlu ziyaretle ilgili değerlendirmesinde, Atatürk Üniversitesi'nin eğitim, araştırma ve toplumsal katkıyı bütüncül bir yaklaşımla ele aldığını söyledi. Hacımüftüoğlu, "Atatürk Üniversitesi olarak, köklü akademik birikimimizi çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik imkânlarla buluşturarak bölgemize, ülkemize ve insanlığa katkı sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rektör ayrıca üniversitenin sorumluluğunu yalnızca eğitimle sınırlamadığını; bilimsel araştırmaların toplumsal faydaya dönüşmesini ve sahip olunan bilgi ile altyapının bölgesel kalkınmaya kazandırılmasını temel görev olarak gördüklerini belirtti. Biyoçeşitlilik ve Bilim Müzesi ile DAYTAM'in bu yaklaşımın somut örnekleri olduğuna dikkat çekti.

land-grant geleneği üzerinden kurulan bağ:

Görüşmede Atatürk Üniversitesinin kuruluşundan beri bölgesine hizmet etmeyi temel sorumluluk saydığı vurgulandı ve bu yönüyle Amerikan Land-Grant üniversitelerinin topluma hizmet anlayışıyla paralellik gösterdiği belirtildi. Metin, 1862 tarihli Morrill Yasası ile temelleri atılan Land-Grant modelinin amaçlarını; yükseköğretime erişimi genişletmek, uygulamalı bilimleri geliştirmek ve bilimsel bilginin toplum yararına yayılmasını sağlamak olarak özetliyor.

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin yaklaşık 70 yıldır bölgesine eğitim, bilim, sağlık ve toplumsal katkı sağladığını hatırlatarak Nebraska-Lincoln Üniversitesi gibi kurumlarla paylaşılan misyon eksenlerinin uluslararası iş birlikleri için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Bu tür ziyaretlerin yalnızca tanışma amaçlı kalmayıp bilimsel diyaloğun güçlenmesine ve gelecekteki ortak projelere zemin hazırlamasını temenni ettiğini ekledi.

Heyetin Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği görüşme ve tesis gezileri, iki taraf arasında akademik iletişimin ve potansiyel iş birliklerinin somut adımlarla ilerleyebileceğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ KAMU DİPLOMASİSİ ELÇİ MÜSTEŞARI BRİAN STİMMLER, KAMU DİPLOMASİSİ ATAŞESİ RYAN GUİRLİNGER VE KAMU DİPLOMASİSİ MÜDÜRÜ GÖZDE DOĞAN YALÇINER’İ AĞIRLADI