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Yıkımın gölgesinde Güngören'de 78 yaşındaki kadının tedirgin bekleyişi

Güngören'de komşu binanın yıkımı sonucu evinde çatlak ve balkon hasarı oluşan 78 yaşındaki Gülsüm Özdemir, can güvenliği endişesiyle yetkililerden acil müdahale istiyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:10

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yıkımın gölgesinde Güngören'de 78 yaşındaki kadının tedirgin bekleyişi

Güngören'de yıkımın ardından iddia edilen hasar:

İstanbul'un Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'ta gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışması sırasında bitişikteki binanın yıkılmasıyla, komşu yapıdaki hasar gündeme geldi. Hasar gördüğü belirtilen binanın 5'inci katında yalnız yaşayan 78 yaşındaki Gülsüm Özdemir, duvarlarda çatlaklar ve balkonun bir bölümünün yıkılması nedeniyle yaşam alanında güvensizlik hissettiğini söyledi.

Mağdurun anlattıkları:

Özdemir, oturma odasındaki duvarların çatladığını ve balkonunun bir bölümünü artık kullanamadığını belirtti. Tek başına yaşadığını, maddi imkânsızlıklar nedeniyle başka bir eve taşınamayacağını ve çocuklarının onu yanlarına alacak maddi güce sahip olmadığını ifade etti. Kendi sözleriyle, 'Yanda yıkım olduğu için ben çok zarar gördüm. Duvar olduğu gibi çatladı' ve 'Deprem olsa altında kalacağım diye korkuyorum' endişesini dile getirdi.

Yetkililerden beklenen adımlar:

Özdemir, yetkililerin binaya gelip durumu tespit etmesini, güvenlik bakımından inceleme yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Evinde oluşan hasar nedeniyle huzurunun kalmadığını ifade eden Özdemir, 'Bina yıkılırsa haberimiz olmadı demesinler' uyarısında bulundu. Ayrıca balkonun bir bölümünün yıkılması sebebiyle balkona çıkamadığını, çamaşır asmaya bile korktuğunu ve denge kaybı nedeniyle düşme endişesi taşıdığını belirtti.

Olay yerinde yapılacak teknik inceleme ve resmi tespitler, binanın kullanım güvenliği ve olası risklerin giderilmesi açısından belirleyici olacak. Komşu yıkımların yol açtığı hasar iddiaları, hem hak sahiplerinin güvenliği hem de dönüşüm projelerinin uygulama süreçlerinin şeffaflığı bakımından önem taşıyor. Özdemir, yetkililerin gecikmeden müdahale edip durumu resmen kayda geçirmesini bekliyor.

İSTANBUL&#039;UN GÜNGÖREN İLÇESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN APARTMAN YIKIMININ...

İSTANBUL'UN GÜNGÖREN İLÇESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN APARTMAN YIKIMININ ARDINDAN BİTİŞİKTEKİ BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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