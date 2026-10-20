Havza'da kayıt vurgusu: çiftçilere ÇKS, TARSİM ve ürün beyanı eğitimi

toplantı ve katılımcılar:

Samsun’un Havza ilçesinde, özel bir işletmede gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında çiftçilere ve mahalle muhtarlarına Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri, tarım sigortaları ve ekilecek ürünlerin doğru beyan edilmesi konularında bilgi verildi. Toplantıya Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, oda yönetimi, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı.

ÇKS kaydı ve ürün beyanının önemi:

Toplantıda öncelik, üreticilerin tarımsal desteklerden eksiksiz yararlanabilmeleri için kayıt ve bildirimlerin doğruluğuna verildi. Kayıtların ada ve parsel bilgileriyle uyumlu olması ve ekilecek ürünlerin ilgili kayıtlara doğru bildirilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı. ÇKS kayıtlarının, ada ve parsel bilgilerinin ve ekilecek ürün beyanlarının doğru olması gerekiyor.

Coşkun Genç üreticilerin beyan ve kayıt işlemlerini doğru yapmalarının, ilerleyen süreçlerde mağduriyet yaşanmaması açısından büyük önem taşıdığını belirtti ve üreticilere kayıtlarını güncel tutmaları çağrısında bulundu.

TARSİM bilgilendirmesi ve muhtarların rolü:

Toplantıda ayrıca TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) hakkında bilgiler paylaşıldı; çiftçilerin tarımsal risklere karşı önlem alarak ürünlerini sigorta kapsamına sokmalarının gerekliliği ele alındı. Katılımcılar, tarımsal faaliyetleri kayıt altına alırken karşılaşılabilecek sorunlar ve desteklerden yararlanma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususları değerlendirdi.

Genç, muhtarların mahalledeki üreticilerle doğrudan iletişim kurmasının bilgilendirme çalışmalarının daha geniş kesimlere ulaşmasına katkı sağlayacağını belirtti ve üreticilerin başvuru işlemlerini zamanında yapmaları gerektiğini hatırlattı. Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Havza Ziraat Odası'nın, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve doğru uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

HAVZA ZİRAAT ODASINDAN ÇİFTÇİ VE MUHTARLARA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI